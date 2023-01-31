Матери и жены ''мобиков'' пожаловались Путину, что их мужчин на фронте мучают вши и клещи. Видео

Российских оккупантов в Украине из числа мобилизованных донимают вши и чесотка. Они воюют на территории чужой страны в обносках и очень хотят домой, в отпуск.

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Об этом заявили жены российских "мобиков" из Приморского края, записавшие обращение к президенту РФ Владимиру Путину, оно появилось в сети. Они просят российского диктатора "обратить внимание" на их мужей и наказать губернатора Приморского края за то, что в его Telegram-канале их жалобы блокируют.

В излюбленной парадигме россиян "царь хороший, бояре плохие", жительницы Приморского края записали видео-обращение к Путину. При этом, в отличие от многих других подобных обращений, записывали они его, не стоя на коленях, а выстроившись в ряд под стеночкой.

Как заявили россиянки, их мобилизованные мужья и сыновья "мужественно выполняют долг", воюя против украинцев в Украине. Однако к концу четвертого месяца на фронте оккупанты из 394 и 143 полков ВС РФ столкнулись с "врагом", выкашивающим их ряды. "Вторая армия мира" изнемогает от вшей и чесотки.

"Наше обращение к вам, Владимир Владимирович, вызвано тем, что находясь с первых дней убытия в зону "СВО" и не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне, на огневой рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха. Нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания", – несколько косноязычно сформулировали суть "проблемы" россиянки.

Также их беспокоит то, что к "мобикам" не доезжает гуманитарка, а их форма давно превратилась в рубище.

"Нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не доставляется. Просим вас обратить внимание на военнослужащих этих полков. Для того, чтобы была проведена замена с возможностью дать отпуска с приездом домой для отдыха. Также за соблюдением прав военнослужащих, находящихся в зоне "СВО" на огневом рубеже", - заявили россиянки.

Они также пожаловались на губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на Telegram-канале которого их комментарии блокируются, а также на чиновников минобороны РФ, которые "помогают" лечить чесотку и избавляться от вшей путем искусно составленных отписок на жалобы.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированный Мариуполь завезли еще одну партию "мобиков". В разговорах с местными они заявляют, что идут воевать за "копейки", потому что не имеют возможности выплачивать кредиты.

Также сообщалось, что доехать до Украины удается далеко не всем оккупантам. Несколько дней назад под Белгородом перевернулся КамАЗ с "мобиками". У оккупантов - много пострадавших.