Мать российского оккупанта получила "похоронку" в его день рождения: прислали в WhatsApp. Видео

Мать российского оккупанта, погибшего в Украине, получила "похоронку" в день его 22-летия. Рядовой Максим Ханыгин из Саратовской области был убит 24 февраля, в первый день войны.

Об этом сообщают "Свободные новости". 25 февраля его матери пришла "похоронка" в мессенджере WhatsApp.

"В этот день старшему из трех сыновей Людмилы Ханыгиной должно было исполниться 22 года. Мать пытается получить тело Максима, но все безуспешно", – говорится в сообщении.

Губернатор Саратовской области выразил соболезнования семье Ханыгина только после публикации о погибшем в СМИ.

Позднее в министерстве обороны РФ заявили, что "ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений минобороны России в специальной операции не участвуют".

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Как сообщал OBOZREVATEL, якобы 498 российских военных погибли и еще 1597 были ранены в Украине, в то время как Генштаб ВСУ назвал цифру в 5840 погибших.

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