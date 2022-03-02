Россия озвучила количество погибших оккупантов в Украине: цифра в 15 раз меньше реальной

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Министерство обороны России озвучило свои данные о потерях российской армии в войне против Украины. Якобы 498 военных погибли и еще 1597 были ранены, в то время как Генштаб ВСУ назвал цифру в 5840 погибших военных и 7688 человек – безвозвратные потери живой силы ВС РФ в целом.

Данные оборонного ведомства РФ приводят российские СМИ. Оккупанты также заявили, что в войне против Украины якобы не задействованы срочники или курсанты.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что минобороны России в своем внутреннем отчете числом безвозвратных военно-оперативных потерь живой силы указало 7688 человек.

Помимо личного состава, оккупанты по состоянию на утро 2 марта потеряли 211 танков, 30 самолетов, 31 вертолет, 862 бронированные машины, 85 артиллерийских систем и 9 систем ПВО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее моряки РФ заявили, что Россия в войне против Украины потеряла около 10 тысяч солдат, и призвали земляков не верить "телевизору".

В свою очередь, в Сумской области показали разбитую технику оккупантов.

Напомним также, по данным беларусских СМИ, в Гомеле в больницу попал генерал-майор российской армии по имени Сергей Нырков. Он перенес операцию и был эвакуирован домой.

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