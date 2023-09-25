Машовец рассказал о проблемах, возникших в РФ с запуском производства Shahed

России не хватает промышленного оборудования, чтобы изготавливать дроны-камикадзе Shahed на своей территории. Страна-агрессор развернула соответствующий завод, но обнаружила, что процесс сборки БПЛА, изготовления двигателей и отдельных элементов столкнулся с трудностями.

Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец (группа "Информационное сопротивление"). Он дал интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По данным эксперта, РФ создала предприятие на базе авторемонтного или автосборочного завода. Они разворачивали производство дронов-камикадзе, "но потом с удивлением обнаружили, что у них промышленного оборудования не хватает того, которое требуется для производства этих БПЛА".

Shahed, как объяснил Машовец, требуется программное обеспечение, электроника, потому что дроны управляются дистанционно. Что касается двигателей, то они раньше закупались у Ирана, но Россия пыталась локализовать это производство на своей территории.

"Они составные должны были производить и это включало, естественно, создание двигателей. Учитывая даже тот факт, что этот двигатель гораздо проще, чем двигатель внутреннего сгорания автомобильного, к которому мы привыкли, он гораздо проще, меньше, и довольно странно, что оказалось, что у них даже этого промышленного оборудования не хватает для изготовления таких двигателей", – сказал Машовец.

Военный обозреватель считает, что завод должен был выполнить еще одну функцию, кроме локализации производства, – сгенерировать сотрудничество Ирана и Российской Федерации. Ведь Тереган публично продвигает тезис, что он "не поставляет" Москве вооружение и военные технологи.

"Возникает вопрос – откуда россияне взяли технологию производства этих БПЛА. Эти БПЛА они не сами придумали, но в реальности и на практике оказалось, что россияне даже на это не способны, они не смогли этот завод сделать более-менее способным по мощности", – заявил эксперт.

Он сказал, что за первое полугодие 2023 года государство-агрессор хотело выпустить по меньшей мере 100 Shahed, но не смогло достичь этого показателя.

По мнению Машовца, иранский режим "достаточно снисходительно" относится к просьбам Кремля, потому что таким образом пытается получить более важную роль на внешнеполитическом поле.

"Дело в том, что это плохо... потому что Кремль, так или иначе, получает в распоряжение дополнительный ресурс от Ирана", – сказал он.

У эксперта есть данные, что месяц назад Тегеран поставил Москве где-то 17 или 18 единиц другого типа беспилотников – Mohajer.

"Этот БПЛА уже совсем другого класса, то есть мы видим по внешним признакам, что Тегеран сознательно идет на сотрудничество с Кремлем", – отметил Машовец.

Как писал OBOZREVATEL:

– Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец заявил, что РФ хочет получить от КНДР и Ирана средства для дальнейшего ведения войны против Украины. Речь идет не только о беспилотниках.

– Ранее аналитики заявили, что оккупанты уже применяли для ударов по Украине "Герань-2" (Shahed-136), изготовленные на территории Российской Федерации.

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