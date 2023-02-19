Маленькие армии внутри страны готовятся воевать: Огрызко дал прогноз по распаду России

На территории Российской Федерации на протяжении почти года полномасштабной войны против Украины активизировалось формирование небольших военизированных структур. Эти своеобразные квазиармии в свое время сыграют определяющую роль в процессе распада России.

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Когда придет время, они будут защищать местных "царьков", которые захотят отделиться от РФ и избавиться от зависимости от Москвы, высасывающей из регионов деньги и ресурсы. Об этом рассказал дипломат Владимир Огрызко в эфире Radio NV.

По его мнению, частные "армии", которые сейчас активно формируются в России, в будущем сыграют весомую роль в распаде РФ.

"Есть некоторые интересные моменты, когда под видом формирования каких-то якобы военизированных структур, которые должны только помогать российской армии побеждать в Украине, на самом деле формируются национальные пока что квазиармии. И в какой-то момент, когда время Ч придет, тогда эти маленькие квазиармии будут защищать уже совсем не квазиправительства, которые возникнут, как грибы после дождя", - отметил Огрызко.

При этом речь может идти не только о национальных образованиях, но и о территориальных, где квазиармии будут защищать интересы местных элит.

"Если речь пойдет не о национальных образованиях, а о территориях, то эти квазиармии будут защищать территорию, где местная элита скажет „я не хочу быть более зависимой от Москвы, хочу работать на себя и зарабатывать, жить нормально", - считает дипломат.

Огрызко резюмирует, что соответствующие силы формируются уже сейчас. Когда война завершится и Украина победит, такие военизированные формирования ускорят процесс распада РФ.

Ранее известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что распад России уже происходит на наших глазах. Он отметил, что Запад до сих пор боится распада России, однако у западных лидеров уже есть понимание, что этот процесс неизбежен. Следовательно, ключевая задача, которую ставят перед собой западные страны – сделать процесс капитуляции РФ управляемым.

Также сообщалось, что о возможном поражении России в войне стал говорить даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В декабре он неожиданно заявил, что если РФ проиграет войну и развалится, государства, ныне входящие в Организацию договора коллективной безопасности, окажутся "под ее обломками". Впрочем, сделав это заявление, белорусский диктатор поспешил уточнить, что "никто никуда не упадет", а ОДКБ якобы будет существовать и дальше.