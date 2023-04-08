Маховик репрессий закручивается: в Госдуму РФ внесли изменения в законы о введении пожизненного заключения за госизмену

В российское законодательство внесли очередные изменения. Отныне за государственную измену положено пожизненное заключение.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Также внесены изменения в нормы ответственности и по другим видам уголовных преступлений.

"Депутаты разработали и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в Комитете. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту (232768-8), что позволит рассмотреть их оперативно", – говорится в сообщении.

Как сообщает источник, власти России предлагают существенно повысить нижний и верхний предел ответственности по разным видам уголовных преступлений:

по статье 205 УК РФ (" Террористический акт ") максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас – 15 лет);

") максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, (сейчас – 15 лет); по статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5-ти до 15-ти лет). В свою очередь минимальное наказание за пособничество – с 10-ти до 12-ти лет (максимальный срок по данной статье – до 20-ти лет);

по статье 205.4 (" Организация террористического сообщества и участие в нем ") участникам террористических сообществ будет грозить от 10-ти до 15-ти лет лишения свободы (действует от 5-ти до 10-ти лет);

") участникам террористических сообществ будет грозить (действует от 5-ти до 10-ти лет); по статье 281 (" Диверсия ") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет);

") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны (сейчас 15 лет); по статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12-ти лет и вплоть до пожизненного (сейчас – от 10-ти лет).

Кроме того, по данным росСМИ, власти РФ предлагают установить пожизненное лишение свободы за государственную измену.

"Увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения", – пишут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российские оккупанты, которые входят в состав регулярной армии РФ, возмущены, что Кремль перебрасывает им на подмогу зэков и алкоголиков в рамках "частичной мобилизации". Военные брезгуют идти с ними в бой плечо к плечу, но командование велит за ними "присматривать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!