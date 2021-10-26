Люди прыгали из окон, спасая детей: в России прогремел мощный взрыв в доме. Фото и видео

В городе Балтийск Калининградской области РФ днем 26 октября взорвалась одна из квартир в многоэтажке, которую мгновенно охватил огонь. Спасаясь, людям пришлось выпрыгивать из окон и бросать вниз детей.

Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя первые кадры с места происшествия на улице Ушакова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вероятной причиной взрыва могла стать утечка газа. Он раздался на первом этаже в пятом подъезде многоквартирного дома.

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Взрывной волной окна выбило и в соседних зданиях. На место были вызваны спасатели и медики.

На кадрах в сети видно, что люди в пылающих квартирах пытались выбросить на улицу какие-то вещи. А некоторые бросали толпе внизу обернутых в одеяла детей.

Предварительно, из-за ЧП пострадал один человек, точное количество уточняется.

В МЧС России позже сообщили, что взрыв случился в 13:58 по московскому времени в доме №24 по улице Ушакова. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано. На месте работали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября взрыв произошел в многоэтажке города Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ). Во время ЧП погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили травмы.