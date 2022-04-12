Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Видео и все подробности

Во вторник, 12 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. Они встретились в Благовещенске и направились на космодром "Восточный".

Об этом сообщило издание Belta. Отмечается, что посещение космодрома Лукашенко и Путиным приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля

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Напомним: ранее об этих переговорах сообщили пропагандистские СМИ. Отмечалось, что два диктатора полетят "оценивать ход строительства космодрома "Восточный". А попутно – дадут пресс-конференцию об Украине и желании Лукашенко "стать гарантом безопасности" для нашего государства.

Поскольку своих проблем у Беларуси, не говоря уже о России, как известно потребителям российской пропаганды, нет - в ходе пресс-конференции Лукашенко и Путин опять будут говорить об Украине. Но не об огромных потерях РФ и провале агрессивных планов, и не о подлом вступлении Беларуси в войну с Украиной на стороне Кремля. Речь пойдет о желании Лукашенко "стать одним из гарантов безопасности" для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко пожаловался, что его страну "бездоказательно и безосновательно" объявили "пособником агрессора" в войне России с Украиной. Непризнанный лидер заявил, что ему не нужна война, более того, он старался наладить диалог между сторонами конфликта.