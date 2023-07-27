Ликвидирован командир батальона окупантов 'Призрак': предыдущие двое тоже на концерте Кобзона

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного российского оккупанта. На этот раз под прицел попал командир батальона РФ "Призрак" Артут Богаченко.

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Об этом в Telegram сообщил Анатолий "Штефан" Штирлиц". По его словам, предыдущие двое оккупантов тоже уже на концерте Кобзона (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Успешно демобилизирован: командир батальона "Призрак" Артур Богаченко. Отправился в ости к Мозговому и Маркову. Смерть врагам", – написал "Штирлиц".

В то же время, российские СМИ сообщают о смерти очередного командира батальона боевиков из ОРДЛО "Призрак" Артура Богаченко. Тем самым они подтверждают свои потери.

По их данным, это уже третий командир данного батальона, которому "не повезло".

"В 2015 при покушении неизвестными лицами был ликвидирован Алексей Мозговой, а в 2020 году в ДТП разбился Алексей Марков", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 519 суток назад ликвидировали уже 244 270 ее солдат и офицеров. Накануне они "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков.

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