Красивый взрыв в Москве. Я так понял, что бомба была в навесном потолке. Разворотило будь здоров, плюс все стены в крови.

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Армен Саркисян не выжил, умер в больнице.

Как я и писал в конце прошлого года, атаки в глубине России будут увеличиваться, но и на самокате никто не остановится — ликвидации продолжатся дальше.

Тут важен конвейер — даже если некоторые ликвидации неуспешны, но происходят стабильно раз или пару раз в месяц, это дает нужный эффект.

Такие, как Саркисян, себя очень любят и за свою жизнь держатся. То, что русские верха и те, кто им служит, не фанатики, а сибариты, — это их болевая точка.

На нее нужно давить.