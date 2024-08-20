Личный состав отправляют на Курщину: агент "Атеш" провел разведку воинской части Росгвардии в Красноярске. Фото

Личный состав воинской части Росгвардии из Красноярска оккупанты планируют направить в Курскую область. Это узнали партизаны, которые помогают Украине в борьбе с государством-агрессором.

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Члены движения "Атеш" провели разведку территории и узнали детали о работе росгвардейцев в Красноярске. Фотографии 20 августа были опубликованы в Telegram.

"Наш агент изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части. В разговоре с дежурным по КПП выяснилось, что личный состав направляют в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе", – сообщили в "Атеш".

То есть россиян готовят к боевым действиям в зоне операции ВСУ на Курщине, но дополнительные выплаты росгвардейцам не светят.

"По этой причине и крайне плохого отношения к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров", – считает агент движения сопротивления.

В "Атеш" узнали и другую информацию, однако публикации она не подлежит. Ее проанализировали и оперативно передали Силам обороны Украины.

Партизаны призвали патриотов присоединяться к ним, чтобы помочь в борьбе с преступным кремлевским режимом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" узнали, что россияне отправили воевать в Херсонскую область курсантов. Они планируют сделать такую "практику" на поле боя обязательной для выпускников военных училищ.

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