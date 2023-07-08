Легион "Свобода России" анонсировал очередной рейд на территорию РФ: не в Шебекино

Добровольцы легиона "Свобода России" проведут новый рейд на территорию Российской Федерации. Командир воинов Максимилиан Андронников ("Цезарь") ожидает, что это произойдет примерно в течение ближайшего месяца.

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Об этом он заявил в интервью Observer, дочерной газете The Guardian, записанном в одном из киевских кафе и опубликованном 8 июля. Готовящуюся добровольцами операцию россиянин, сражающийся против оккупантов, назвал "еще одним сюрпризом".

"Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", – сказал воин.

"Свобода России" проводила атаки на российской территории в мае и начале июня 2023 года. Добровольцы заняли пограничные села в Белгородской области, вступили в бой с ВС РФ и взяли в плен 10 российских солдат.

Недавний рейд в город Шебекино "Цезарь" охарактеризовал как "локальную рейд-разведывательную операцию". Он пошутил, что готов был предъявить документы на границе. "Пограничники убежали. Некому было показывать", – со смехом сказал он.

Командир легиона переехал в Украину, когда началось полномасштабное вторжение. 49-летний Андронников – бывший тренер по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга. В России его называют "экстремистом" и "нацистом", обвинят в "госизмене". В беседе с Observer он назвал себя "конституционным монархистом" и рассказал, что восхищается Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер.

"Цезарь" признал, что его ополчение может действовать только с украинской военной помощью, но, как заявил он, оказавшись на территории РФ, они принимали собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном была трофейной, захваченной у оккупантов в Украине. Андронников добавил, что сообщения Кремля о больших потерях среди его воинов – смешны и преувеличены.

"Трупы нарядили в украинскую форму и показали по телевидению. Наши выглядят иначе. Все это было тупой ложью", – подчеркнул доброволец.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее командир ЛСР с позывным "Цезарь" заявил, что незавершенный мятеж против режима Кремля, который возглавил опальный Евгений Пригожин, существенно ударил по имиджу диктатора Владимира Путина. Бунт показал, что для свержения обезумевшего фюрера не нужны миллионы солдат и десятки тысяч единиц боевой техники – довольно и 20 тысяч хорошо вооруженных мотивированных бойцов.

– В легионе "Свобода России" сообщали, что их рейды на территорию Белгородской области РФ подсветили массу слабых мест Кремля.

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