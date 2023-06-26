'Для свержения Путина достаточно 20 тысяч хорошо обученных бойцов': 'Цезарь' из ЛСР озвучил выводы из мятежа Пригожина

Военные добровольческого корпуса й легиона "Свобода России" считают, что незавершенный мятеж против режима Кремля, который возглавил опальный Евгений Пригожин, существенно ударил по имиджу диктатора Владимира Путина. Оказалось, что для свержения обезумевшего фюрера не нужны миллионы солдат и десятки тысяч единиц боевой техники – довольно и 20 тысяч хорошо вооруженных мотивированных бойцов.

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Об этом написал командир ЛСР с позывным "Цезарь" на своем Telegram-канале. Он заметил, что силовые структуры РФ неспособны к настоящей обороне своих хозяев.

"Силовые органы России способны только разгонять демонстрации. Всемогущий майор Смирнов – просто герой из анекдотов, вроде Вовочки, Чапаева или поручика Ржевского", – иронично пишет автор.

"Цезарь" подчеркнул, что сделал важные выводы и вместе со своими побратимами продолжает готовить освобождение России. Он предложил действующим военнослужащим, офицерам и другим патриотам РФ присоединиться к армии добровольцев и перейти на сторону ВСУ.

"Россия будет свободной!" – заключил он цитатой, ставшей мантрой в российской оппозиционной среде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на фоне развития событий в РФ 24 июня добровольцы из двух батальонов россиян, воюющих на стороне Украины, сделали свои заявления. Причем РДК поддержали мятеж, одобрили "поход на Москву" и предложили всяческое содействие вооруженному бунту, а в "Легионе Свободы" выразили свои опасения на счет того, что будет с Россией, если место в Кремле займет "любитель кувалд" Пригожин.

"Мы знаем, что если он начнёт вооружённый мятеж, то с большой вероятностью одержит успех. Но также мы помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотом цинично снимая это на видео и издевались над безоружными. Не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет", – сказали тогда русские добровольцы.