'Лебединое озеро' и изменение целей 'СВО': сеть взорвалась мемами из-за 'битвы' Пригожина и Шойгу

Пользователи социальных сетей отреагировали на "битву" российских военных преступников фотожабами и мемами. Противостояние главаря частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожина и министра обороны РФ Сергей Шойгу напомнило Лебединое озеро, которое часто ассоциируется с развалом Советского Союза.

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Также военных преступников потролили "изменениями целей" так называемой "спецоперации". OBOZREVATEL собрал лучшие мемы о "битве" Пригожина и Шойгу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до коцна страницы).

В соцсетях намекнули, что противостояние Шойгу и Пригожина может привести к гражданской войне или военному перевороту в стране-агрессоре России. При этом их призвали не останавливаться, чтобы поскорее увидеть развал РФ.

Кроме того, в сети напомнили, какие цели ставил кремлевский убийца Владимир Путин в начале полномасштабной войны против Украины и подчеркнули, что Кремль получил совсем противоположный эффект.

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Ранее сообщалось, что россияне в шоке из-за разгоревшегося противостояния между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ, а также появившихся на улицах ряда городов России колон военной техники и вооруженных людей. Многих беспокоит тот факт, что внутренние распри помешают России уничтожать и оккупировать Украину.