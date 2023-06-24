'Что за спектакль, в СВО наигрались?' Россияне устроили истерику из-за противостояния Пригожина и Шойгу и танков в Ростове

Россияне в шоке из-за разгоревшегося противостояния между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ, а также появившихся на улицах ряда городов России колон военной техники и вооруженных людей. Многих беспокоит тот факт, что внутренние распри помешают России уничтожать и оккупировать Украину.

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Также в головах россиян появляются мрачные картинки анархии и "дробления России на мелкие княжества". Об этом они пишут в тысячах комментариев в провоенных пабликах.

Многие россияне, наблюдая за видео из Ростова-на-Дону, где разгуливают толпы вооруженных людей, ездит большое количество военной техники и берутся в окружение админздания, недоумевают по поводу того, что же, собственно, происходит.

"Че за спектакль? Они бы еще битву за Макеевский родничок устроили", "Че происходит?", "Дебилы, нах*р этот спектакль в такое время?!", "Ну и че? Вы, бл*ть, твердите всю ночь что фейк фейк это все!? Г*ндоны, бл*ть, вот и доигрались вы","Это свои?" – пишут граждане государства-агрессора.

Впрочем, у части комментаторов уже появились ответы на вопрос, что происходит.

"Захват страны", "Наемники захватывают власть", "Это кто-то в сво наигрался", "Ох*еть, завтра в Москве также", – пишут они.

Активно ищут россияне также виновных в происходящем. Спектр мнений вмещает владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, высшее руководство РФ, "зерновые сделки" и даже украинцев.

"Доигрались в зерновые сделки,с*ки!!!!", "Вот дураки-то из-за х*хлов внутри страны драться", "Пригожин му..ак. совсем заигрался в полководца. Вся идея ЧВК потерпела фиаско из-за его "амбиций", "Если у нашего руководства хватит яиц это все остановить никто никуда не придет. Но у нынешнего их нет", "мы может только благодарить за это наше высшее военно-политическое руководство. У нас были варианты еще месяц назад, да даже неделю назад", – бьются в истерике граждане РФ.

Они боятся анархии и распада России, но в то же время мечтают, чтобы внутренние противостояния "не повлияли на южный фронт": граждане страны-агрессора напоминают обезьянку, засунувшую в кувшин лапу и схватившую банан – она лучше умрет, чем выпустит добычу.

"Нет, они прям завтра начнут дробить Россию на мелкие княжества, блин", "Теперь будет анархия .Сначала вагнер парализуют систему потом выкатят свои требования потом народ выйдет на площади и каждый начнет отстаивать свои интересы кто за власть, кто за чвк ну а дальше вы знаете что будет. Камни, соженные магазины, раненые, убитые люди, хаос, нищита, проседание в развитии и экономике, сдача х*хлам СВО и в конце разделение территории России на мелкие государства. Ох*енная перспектива, не так ли?", "Надеюсь это никак не повлияет на южный фронт", – пишут россияне.

С троллингом из-за "военного переворота" в РФ выступил также пропагандист Александр Жучковский.

"Освобождение Донбасса несколько затянулось. Войска идут не на Славянск, а на Ростов. Очень странная военная операция", – написал он.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра в Ростове-на-Дону идет захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов замечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Антитеррористические мероприятия объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призвали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в частности аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.