Латиноамериканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, посетившего Кубу и Венесуэлу, а затем направившегося на встречу министров G20 в Бразилию, обернулось проблемами. Ему пришлось выслушать многие неприятные слова от западных коллег. "Россия должна заплатить за свою агрессию", – сказал ему министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как сообщает AeroTelegraph, неприятности на этом не закончились – в аэропорту Рио-де-Жанейро борту Лаврова – Ил-96 с регистрационным номером RA-96019 – отказали в заправке керосином. Оператор аэропортового обслуживания Vibra Energia сослался на опасность попасть под вторичные американские санкции.

В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова в Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны Луисом Инасио да Силвой. Впоследствии Лавров планировал вернуться в Москву и рассматривалась возможность заправить его борт керосином бразильских ВВС. Но план не сработал: по официальной версии у военных не нашлось достаточно топлива. В результате Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии как попутчик самолетом министра иностранных дел Мауро Виейры.

На днях Лавров снова повторил, что попытки изолировать Россию провалились и обвинил США в создании хаоса в мире, который, по словам российского министра, уверенно движется к "многополярности" и "справедливости".

Стоит отметить, что по дороге в Латинскую Америку Лавров сделал немалый крюк. Из Москвы самолет Ил-96 сначала летел к югу над Турцией, а затем в Касабланку, где его заправляли. Таким образом, самолет министра избежал перелета над европейским воздушным пространством. А уже с Марокко Ил-96 направился в Гавану.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 22 февраля, российский диктатор Владимир Путин полетел на военном истребителе Ту-160М. Борт с военным преступником поднялся в воздух со взлетной полосы Казанского авиазавода.

Россияне в комментариях высмеяли Путина, вспомнив прошлые его "геройства". Также размечтались, что диктатор лично улетит "бомбардировать" Украину, где российская авиация в последнее время падает, как осенние листья.

В ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины идет активная подготовка к выборам президента страны-агрессора РФ. Это "волеизъявление" состоится уже в марте, поэтому российские оккупационные "администрации" на юге и востоке нашего государства завершают формирование "участковых избирательных комиссий".

Путин пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. 17-летняя спортсменка сидела налево с кремлевским диктатором.

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