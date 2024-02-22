'Поймал стерха и выловил амфору?' Путин полетел на Ту-160М и был высмеян россиянами. Видео

В четверг, 22 февраля, российский диктатор Владимир Путин полетал на военном истребителе Ту-160М. Борт с военным преступником поднялся в воздух со взлетной полосы Казанского авиазавода.

Кадры полета российского президента показали российские пропагандистские СМИ. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что он длился около 40 минут, маршрут – военная тайна.

РосСМИ пишут, что это третий полет Путина на боевом самолете за 25 лет.

Россияне в комментариях высмеяли Путина, вспомнив прошлые его "геройства". Также размечтались, что диктатор лично полетит "бомбардировать" Украину, где российская авиация в последнее время падает, как осенние листья.

"Самые нелепые 40 минут в жизни, заняться больше нечем? Пенсионеры за просрочку дерутся. А он видите ли летает", "За это время поймает стерха, выловит амфору и осеменит тигрицу", – писали в комментариях.

Напомним, что в 2012 году Путин на Владивостоке Путин летал на дельтаплане во главе стаи журавлей-стерхов. Тогда российские орнитологи гордо заявляли, что президент России является единственным человеком, лицо которого видели стерхи.

А в 2011 году тогда еще премьер-министр РФ Путин посетил археологические раскопки на месте древнегреческого города Фанагория и опустился на дно Таманского залива, откуда якобы поднял две амфоры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активная подготовка к выборам президента страны-агрессора РФ. Это "волеизъявление" состоится уже в марте, поэтому российские оккупационные "администрации" на юге и востоке нашего государства завершают формирование "участковых избирательных комиссий".

– Путин пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. 17-летняя спортсменка сидела налево с кремлевским диктатором.

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