Лавров снова заговорил о целях РФ в войне против Украины и ответил, будет ли Кремль просить помощи у ОДКБ

Россия не обращалась к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в войне против Украины. У страны-агрессора якобы есть все необходимое для достижения целей так называемой спецоперации.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости". "Мы ни к кому с такой просьбой не обращались", – сказал он.

Лавров также повторил дезу Кремля о том, что войну якобы начал Запад "через украинский режим еще после госпереворота" и с Россией якобы "воюет вся НАТО".

Теперь Москва пытается закончить эту войну. Для этого у нее якобы есть все необходимое, утверждает глава МИД РФ.

"Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор – не главный", – цинично заявил Лавров.

Напомним, ОДКБ (или Ташкентский договор) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Контракт о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров ранее заговорил о готовности России к переговорам. Такое заявление возмутило даже самих россиян, которые активно поддерживают агрессию против Украины.