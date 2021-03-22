Лавров предложил отказаться от доллара в России в ответ на санкции

В России захотели отказаться от использования доллара и международных платежных систем на фоне усиления санкций.

Так, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности, говорится на сайте МИД РФ.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", – сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД назвал санкции причудами западных стран и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – неумно.

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