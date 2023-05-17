Лавров пожаловался, что Запад хочет добить Россию, и пригрозил ответом 'по законам военного времени'

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что Запад якобы "продолжает нагнетать ситуацию" в Украине, чтобы "добить Россию". Он пригрозил ответом "по законам физики и военного времени".

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Об этом Лавров сказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград", который находится под западными санкциями. Глава МИД страны-агрессора посетовал, что Запад якобы "с пеной у рта повторяет заклинания" дать Украине больше вооружения.

В частности, Москву не радуют передача Киеву от союзников дальнобойных ракет и планы передать самолеты в ближайшем будущем, а также заявления со стороны Запада о том, что "надо добить Россию".

"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере их военные должны были бы объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции хотя бы по законам физики и военного времени", – пригрозил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На заседании Совбеза ООН Лавров обвинил США в разрушении глобализации и назвал Запад "меньшинством", посоветовав его лидерам "вести себя прилично".

– Британия и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины.

– В Минобороны Украины заявили, что для защиты украинского неба необходимо от 40 до 50 самолетов F-16.

– Правительство Британия объявило о планах начать летом обучение украинских пилотов на истребителях F-16.