Лавров пожаловался, что Запад хочет добить Россию, и пригрозил ответом "по законам военного времени"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что Запад якобы "продолжает нагнетать ситуацию" в Украине, чтобы "добить Россию". Он пригрозил ответом "по законам физики и военного времени".
Об этом Лавров сказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград", который находится под западными санкциями. Глава МИД страны-агрессора посетовал, что Запад якобы "с пеной у рта повторяет заклинания" дать Украине больше вооружения.
В частности, Москву не радуют передача Киеву от союзников дальнобойных ракет и планы передать самолеты в ближайшем будущем, а также заявления со стороны Запада о том, что "надо добить Россию".
"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере их военные должны были бы объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции хотя бы по законам физики и военного времени", – пригрозил Лавров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На заседании Совбеза ООН Лавров обвинил США в разрушении глобализации и назвал Запад "меньшинством", посоветовав его лидерам "вести себя прилично".
– Британия и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины.
– В Минобороны Украины заявили, что для защиты украинского неба необходимо от 40 до 50 самолетов F-16.
– Правительство Британия объявило о планах начать летом обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
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