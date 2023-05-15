Британия летом начнет обучение для украинских пилотов и работает над передачей F-16 Украине

Летом Великобритания начнет начальный этап обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Лондон также сотрудничает с другими странами в вопросе поставки Украине этих боевых самолетов.

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Об этом говорится в заявлении британского правительства, обнародованном 15 мая. "Этим летом мы начнем начальную летную фазу для группы украинских пилотов с целью их базовой подготовки", – сообщили на Даунинг-стрит.

Как отмечается, обучение "адаптирует программу, которую используют британские пилоты, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять разные типы самолетов".

"Это обучение идет бок о бок с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F-16 – предпочтительных для Украины истребителей", – говорится в заявлении британского правительства.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что сейчас – "решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали".

"Мы не должны их подводить. Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить в Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших интересах сделать так, чтобы Украина преуспела, а путинское варварство не было поощрено. Вот почему Великобритания подтверждает нашу поддержку Украины – от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в ближайшие дни", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Британия объявила о передаче Украине боевых беспилотников, способных поражать цели на расстоянии в 200 км.

– Зеленский 15 мая прибыл с официальным визитом в Великобританию.

В стране у него запланирован ряд встреч, в частности с премьер-министром Риши Сунаком. Ключевой темой переговоров станет военная помощь и усиление войска Украины "на земле и в небе".

– Великобритания передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ получили новый ударный потенциал перед своим контрнаступлением.