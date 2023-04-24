Обвинил США в разрушении глобализации и назвал Запад 'меньшинством': Лавров на заседании Совбеза ООН напомнил о Холодной войне

Министр иностранных дел РФ, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, обвинил США в "разрушении глобализации". Сергей Лавров также назвал страны Запада "меньшинством" и посоветовал им "вести себя прилично".

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Глава внешнеполитического ведомства государства-агрессора также в очередной раз выдал бредовые заявления о "нацистском киевском режиме" и "госперевороте 2014 года", а также намекнул на возможное ядерное противостояние. Набор озвученных Лавровым тезисов активно ретранслируют кремлевские пропагандисты.

Так, Лавров обвинил США в "разрушении глобализации" мира.

"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики", – выдал глава МИД РФ.

По мнению представителя государства, развязавшего крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, "западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества".

"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – заявил Лавров.

Он также добавил, что якобы США и другие западные страны предпринимают "нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом".

Лавров также выдал, что США и их союзники якобы делают все возможное для "подрыва многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе".

Кроме того, по его словам, не Россия нарушила международные законы и положения Устава ООН, а США. Лавров договорился до того, что заявил, что ООН и Устав организации "представляют угрозу глобальным амбициям США". Более того: он обвинил Запад в том, что РФ напала на Украину.

"Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда"... Несогласных заносят в "черные списки" по принципу: кто не с нами, тот против нас", – выдал представитель Кремля.

"Запад говорит от имени всего человечества, навязывая понятия "демократии" другим странам, зачастую путем переворотов и дестабилизации ситуаций в ряде стран, как например, на Украине", – добавил Лавров.

Он также обвинил страны Запада в том, что они "отказываются от дипломатии и требуют решения вопросов на поле боя". Россия же якобы воюет против "откровенно расистского режима" в Украине.

"Российская Федерация четко заявила о цели искоренить угрозы нашей безопасности, которые годами создавались представителями НАТО, и защитить людей от киевского режима и их действий по уничтожению территорий", – сказал глава российской дипломатии.

Не обошлось и без упоминаний о "нацистах" в Украине и о Революции Достоинства, которую россияне иначе как "госпереворотом 2014 года" не называют.

"Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну​​​", – заявил Лавров.

Попытался он также оправдаться за неспровоцированное вторжение РФ в Украину, обосновав агрессию "геополитическим контекстом".

"Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя", – заявил Лавров.

Кроме того, он снова начал недвусмысленно намекать на возможный ядерный конфликт.

"Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть еще более опасной черте", – выдал глава российской дипломатии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина упорно работает над исключением РФ из Совета Безопасности ООН.

По его словам, этот процесс не может произойти быстро, так как необходимо провести полную перезагрузку Совета Безопасности ООН, чтобы исключить Россию из него. Однако украинские дипломаты настойчиво продвигают идею, что государству-агрессору нечего делать в органе, призванном обеспечивать мир и безопасность на планете.

В апреле Россия занимает председательское кресло в Совете Безопасности ООН и Украина заявляла, что намерена использовать этот месяц для максимального приближения к достижению цели.