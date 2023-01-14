Курносова: страх пронизал все высшее руководство РФ, у Путина остался последний шанс выйти из войны без потерь. Интервью

У главы Кремля Владимира Путина не осталось способа выйти из войны в Украине, сохранив лицо. Но все еще остается возможность красиво выйти из ситуации, объявив о своей отставке. В таком случае за поражение в войне будет отвечать уже следующий президент России.

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Но проблема в том, что Путин "отравлен властью" и, похоже, не представляет своей жизни вне своего "трона". Его окружение, вне всяких сомнений, желало бы сменить режим, но страх пронизал кремлевские кабинеты. Потенциальные "заговорщики" боятся довериться друг другу и рисковать жизнью. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Каким вы видите вариант сохранения лица Путина в это войне? И возможно ли вообще здесь, даже сугубо теоретически, сохранить лицо? Могут ли в Кремле назначить козла отпущения, на которого спишут все грехи, все провалы в этой войне против Украины?

– На мой взгляд, это уже невозможно. Этот момент Путин уже упустил. Не существует конструкции, которая позволит ему сохранить лицо. Единственное, что, может быть, еще не до конца упущено, – это возможность уйти в отставку, чтобы поражение в войне признавал уже будущий президент, а не Владимир Путин.

Насколько это позволит сохранить лицо, не понятно, но других вариантов я вообще не вижу.

– Как может выглядеть такая отставка? Путин может просто выйти и сказать: "Я устал, я ухожу"?

– Долго говорили о его плохом самочувствии и так далее. Запаковать отставку можно, вопрос не в этом. Людей, которые сидят в администрации президента на зарплате и придумывают всякие небылицы, достаточно.

Но дело в готовности Путина выйти на пенсию. Мне кажется, он уже настолько отравлен властью, что уже сам не представляет себе жизни вне этой верхушки властной пирамиды. И в этом проблема. Как бы он ни был оторван от реальности, он не может не понимать, что в Украине все происходит не так, как он планировал. Этого невозможно не понимать.

Поэтому то, что он до сих пор держится за свое кресло, говорит о том, что он не представляет жизни без этого. Так что, хотя теоретически эта возможность остается, далеко не факт, что она в принципе может быть реализована.

– Вы упомянули в качестве одной из возможных причин отставки плохое самочувствие Путина. Действительно, сейчас ходит много слухов о том, что он смертельно болен. Вы верите в это?

– У Путина нет никаких финансовых ограничений в применении самых современных методов медицины. Но даже в случае смертельной болезни, вероятность которой, безусловно, есть, он может прожить достаточно долго.

Как мы знаем, современная медицина в ее самых продвинутых моментах, например в Израиле, может достаточно много. Как мне говорили мои израильские друзья, во время премьерства Нетаньяху Владимиру Путину удавалось получать очень высокотехнологичные лекарства, изготовленные с учетом его индивидуального генома, и они, конечно же, позволяют делать очень многое.

– Вопрос по поводу настроений в окружении Путина. Каково их видение будущего Путина и этого режима? Можно ли ожидать, что они всеми силами будут поддерживать режим, поскольку все их благосостояние напрямую зависит от Путина, или все же они хотели бы уже сменить вождя?

– Конечно, они хотели бы сменить вождя, но они настолько боятся, настолько не доверяют друг другу, что эта группа заговорщиков никак не может оформиться. Все боятся, что вместо того, чтобы получить результат и убрать Путина, все они окажутся в лучшем случае в Лефортово, а в худшем – на кладбище.

Поэтому – да, хотеть-то они хотят, но насчет реализации – это большой вопрос, потому что страх пронизал все высшее руководство России. Никто никому не доверяет, никто никому не верит. Все надеются, что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете" – и Путин исчезнет, растворится как утренний туман, что все само как-то рассосется. И в этом проблема.

– Страх, который они испытывают, имеет реальные основы? Путин действительно настолько серьезно контролирует силовой блок или все же это самонакручивание, что такого серьезного контроля на самом деле нет?

– Конечно, для страха есть реальные причины. И вопрос не в контроле Путина, а в том, что любой, с кем они будут разговаривать, может воспользоваться этой откровенностью и сдать своего собеседника, чтобы получить какие-то ништяки.

Поэтому понятно, что атмосфера недоверия очень сильна. Если люди общаются, то общаются с теми, кого знают очень давно, с теми, кого они испытали в разных ситуациях и в ком они уверены. Таких людей в верхушке власти не так уж много.