Курносова назвала 'единственный козырь' Путина и объяснила, чем может закончиться российский шантаж

Конец 2024 ознаменовался тем, что российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал баллистическую ракету "Орешник" и начал шантажировать ею не только Украину, но и весь мир. В следующем году ракетная составляющая, в частности ядерная, останется этим "единственным козырем" в рукаве международного военного преступника.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала российский оппозиционер Ольга Курносова. По ее мнению, к сожалению, не все понимают такую ограниченность шантажа со стороны страны-агрессора.

"Это как в сказке о мальчике, дважды кричавшем "Волки!", когда волков не было. А в третий раз, когда волки действительно прибежали, они его просто съели. Так же и с Путиным. Невозможно все бесконечно долго шантажировать ядерным оружием", – говорит собеседница.

Она считает, что в конце концов кому-то это надоест, например, новоизбранному второй раз президентом США республиканцу Дональду Трампу, и события могут начать развиваться для Путина неожиданным образом.

В качестве примера Курносова назвала возможность американских ударов по пусковым установкам на территории России. Или же политическое решение о том, что можно искать способы освобождения России от путинского режима.

"Сегодня все великие мировые игроки считают, что вмешиваться во внутренние дела России нельзя, и потому радикальные способы избавления от Путина не ищутся. Но если долго всех шантажировать ядерным оружием, это политическое решение может быть принято", – убеждена она.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны считают, что Кремль ищет обходные пути от своего длительного бряцания ядеркой. Об этом свидетельствует постоянная зацикленность диктатора Путина на хваленой ракете "Орешник" и российских неядерных средствах сдерживания.

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