'Купил тюльпаны на 8 марта – профинансировал поставки снарядов ВСУ': в России нашли 'измену' в цветах для женщин. Видео

В Госдуме РФ ополчились на голландские тюльпаны, которые россияне скупали по случаю Международного женского дня. Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов выдал, что мужчины, покупавшие цветы на 8 Марта, якобы финансировали поставки снарядов Украине.

Соответствующее заявление Нилов сделал прямо с трибуны российского парламента, во время заседания 12 марта. В частности, он посетовал на то, что РФ закупает цветы за границей, в том числе в "недружественных" странах.

"Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях, за любые деньги, покупали, принесли вам, порадовали… знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные, дружественные страны, нет – в Голландию! 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию!" – пожаловался депутат.

По его словам, Голландия якобы направляет деньги от продажи тюльпанов "на снаряды ВСУ". По мнению Нилова, РФ должна выращивать собственные цветы.

"Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы? Да легко!" – заявил он.

Примечательно, что в сети высмеяли заявление российского депутата. Россияне пишут, что импортные цветы гораздо дешевле "отечественных", а также заподозрили у Нилова маразм и другие расстройства психики.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР Минобороны Украины, пропагандисты Москвы продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленной на политическую дестабилизацию в Украине и на Западе. Пиком операции будет день "выборов" президента Путина.

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