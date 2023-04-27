Кум Путина Медведчук запустил проект 'Другая Украина' в России, среди участников – известные предатели: СМИ раскрыли подробности

На территории РФ кум российского президента Виктор Медведчук, обвиняемый в Украине в госизмене, создал новое "политическое движение". В новом проекте Медведчука под названием "Другая Украина" объединились известные украинофобы из ряда украинских городских советов, так называемые "эксперты" с запрещенных медведчуковских каналов, а также фигуранты уголовных производств, подозреваемые в попытках свержения власти и госизмене.

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Все они в условиях военного положения каким-то образом смогли уехать из Украины и сейчас активно отрабатывают все темники Кремля по Украине. Журналисты проекта "Схемы" проанализировали, кого собрал в своем "политическом движении" Медведчук, какие заявления они сейчас транслируют и попытались разобраться, как им удалось бежать из Украины, несмотря на военное положение и вопросы со стороны правоохранительных органов.

В январе 2023 года обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук в эфире пропагандистского российского канала RT заявил о создании нового "политического движения" в России. Назвал он его "Другая Украина" и заверил, что эта "политсила" "развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах".

"Официально "Другая Украина" не зарегистрирована ни в Украине, ни в России как политическая партия или общественная организация. Бренд "Другая Украина" также не зарегистрирован как интеллектуальная собственность Медведчука или его соратников. Поэтому, похоже, сейчас это виртуальный проект, спикеры которого используют социальные сети для распространения своих месседжей, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа", – говорится в расследовании.

После декларации о создании этого политического движения и сам кум Путина, и участники его проекта активно пиарятся на российских медийных площадках, в частности, на государственных телеканалах РФ. В их выступлениях – весь спектр кремлевских нарративов, с утверждениями, что Украиной руководят "сумасшедшие нацистские бандиты", пытающиеся навязать "сатанизм и беспредел", а Владимир Зеленский развязал "священную войну", "осквернив Киево-Печерскую лавру" .

В текстах и видео "Другая Украина" одобряет Путина, Украину называет "нацистским" "государством-террористом", которому предлагается капитуляция в войне и дружба с Россией.

Еще более интересным стал анализ списка соратников Медведчука в новом политическом проекте. Так, к бывшему руководителю ОПЗЖ не присоединились находящиеся на территории РФ бывшие однопартийцы Тарас Козак, Илья Кива и Олег Волошин. Но он нашел менее медийных соратников.

"В "Другой Украине" – менее узнаваемые личности. Из тринадцати, которых насчитали "Схемы", двенадцать имеют украинское гражданство, некоторые дополнительно получили и российский паспорт. Есть те, кто фигурировал в Украине в уголовных производствах, которые касались сепаратизма и госизмены, но не получил наказания. Некоторых разыскивают украинские спецслужбы. Их объединяет то, что все они были политическими комментаторами на уже закрытых украинских пророссийских телеканалах "112 Украина", NewsOne и Zik, а также на российском ТВ", – отметили расследователи.

Так, к Медведчуку присоединился действующий депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов, который в 2020 году возглавил одесскую фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь". После начала полномасштабного вторжения он сбежал в Россию.

"На нашей земле две сверхдержавы решают свои вопросы, а у нас скоро и земли не останется, потому что ее продадут", – заявлял он в эфире программы "60 минут" с пропагандисткой Ольгой Скабеевой осенью 2019 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ, 26 февраля, на своей странице в Facebook он призвал президента Украины Владимира Зеленского "сбить тщеславие" и просить у Путина "паузу", "если нужно – на коленях". А уже на следующий день Гиганов позиционировал себя как украинский волонтер и позировал у мешков с крупой.

Год спустя Гиганов всплыл на YouTube-канале "Другой Украины" Виктора Медведчука с монологом под заголовком "Зеленский под аплодисменты Запада уничтожает украинский народ". Несколько позже заявил, что "единственным безопасным местом, позволяющим спрятаться от билетов в окопы, стала Россия".

С большой долей вероятности, сейчас Гиганов находится в РФ, хотя по запросу издание Государственная пограничная служба Украины не предоставила информацию о пересечении им государственной границы. Между тем в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора не ответили на запрос о том, расследуют ли деятельность Гиганова.

Еще одного соратника Медведчука, прокремлевского журналиста из Украины и постоянного участника российских политических телешоу Владимира Скачко, СБУ разыскивает с марта 2019 года, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 статьи 110 УКУ).

В 2019 году дома у Скачко в Киеве провели обыски, в ходе которых "был обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинского толка, которые, начиная с 2014 года, распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и содержащие призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины, и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующего оккупацию полуострова".

В эфирах на кремлевских каналах Скачко последовательно оправдывает агрессию РФ, называя ее "операцией освобождения, спасения и мести".

Аналогичные тезисы он выдает и на платформах "Другой Украины" Виктора Медведчука. По его словам, "Запад не допустит голода, потому что ему нужны солдаты – те "последние украинцы", которые должны умереть на поле боя". Также он заявляет о "построении антихристианской веры, главарем которой является антихрист" и о том, что Украине невыгодно побеждать, потому что "у нее останется половина населения, у нее будет уничтожена вся экономика, а за долги отдадут все земли".

С мая 2014 года Владимир Скачко кроме украинского имеет и российский паспорт.

По данным ОГПУ, 19 октября 2021 года обвинительный акт в отношении Скачка направили в суд для рассмотрения по существу. Прокуратуре известно, что "обвиняемый находится на территории РФ в г. Москва" и то, что "сведения о способе выезда с территории Украины досудебным расследованием не установлены".

Уголовное производство также открыто в отношении еще одного пророссийского "политического эксперта" украинского происхождения Юрия Дудкина.

В 2021 году Служба безопасности Украины в действиях Дудкина нашла "признаки подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности по заданию отдельных организаций страны-агрессора". Следствием установлено, что он создал несколько вебсайтов, группы в соцсетях, ютуб-канал и нанимал блоггеров, чтобы распространять "вредный для украинской нацбезопасности" контент, заказываемый и оплачиваемый из России.

24 февраля 2021 года у Дудкина были проведены обыски, ему сообщено о подозрении по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан, в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). 25 февраля Печерский районный суд Киева арестовал Дудкина на два месяца. Далее меру пресечения сменили на возможность выйти под залог и депутаты фракции ОПЗЖ внесли 2 миллиона гривен за Дудкина.

В марте 2022 года Дудкин опубликовал видео, в котором призвал поддержать украинскую армию. Но уже в июне, выехав на территорию Польши, снова начал делать антиукраинские заявления. В настоящее время он находится на территории РФ и присоединился к новому проекту Медведчука.

В ОГПУ отметили, что 13 октября 2021 года обвинительный акт в отношении него передан в суд для рассмотрения по существу, "в то же время установлено, что 07.06.2022 он пересек государственную границу Украины". Поэтому дело будет рассматриваться заочно.

Политтехнолог Андрей Мишин сбежал из Украины в Россию в январе 2023 года. Сам он заявлял, что через Польшу и Беларусь уехал в РФ, потому что испугался украинских спецслужб.

Политтехнолог Мишин, по меньшей мере, десять лет работает на Медведчука, в частности, в 2013-м он был спикером женского политического клуба "Украинского выбора", посещал эфиры каналов кума Путина как эксперт.

В настоящее время Мишин утверждает, что на территории Украины воюют США и КНР.

"Идет война между США и Китаем. И прокси-союзником Китая является Россия, и для этого мы являемся прокси-полигоном и прокси-армией. Ничего хорошего нас на этом пути не ждет. "Другая Украина" категорически говорит нет", – заявляет он .

По информации источников "Схем", Мишин уехал из Украины через пункт пропуска "Ягодин" 25 января 2023 года. В ГПСУ не объяснили, как ему удалось это сделать.

Псевдосоциолог Кирилл Молчанов последовательно критиковал оппонентов ОПЗЖ и прозападные инициативы, а также ПЦУ. Он был заместителем директора Украинского института политики, эксперты которого "были замечены в пиаре пророссийских политиков, в частности, Виктора Медведчука, Александра Вилкула и Загида Краснова".

Уже как член "Другой Украины" в начале апреля Молчанов посетил программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", в которой озвучил российский нарратив по поводу событий в лавре: "Это духовное рейдерство, потому что люди, туда пришедшие, – это или откровенные сатанисты, или мракобесы , и вообще целью они видят полную ликвидацию православия как такового".

Как 35-летний Молчанов смог уехать из Украины и оказаться в РФ, в ГПСУ журналистам не объяснили.

Владелец украинского, а с лета 2017-го и российского паспортов политолог Александр Дудчак с начала полномасштабного вторжения находится под пристальным вниманием Нацагентства по предотвращению коррупции. В НАПК призывают применить к нему санкции, потому что Дудчак "распространяет нарративы, согласно кремлевской пропаганде, в поддержку действий России" и "несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В частности, Дудчак рассказывал о ресурсах медведчуковского проекта про "биолаборатории США в Украине". Не удалось эти биолаборатории найти, потому что, по версии соратника кума Путина, "сами американцы с началом специальной военной операции деактивировали биолаборатории, чтобы они не попали под контроль российской армии".

Скорее всего, Дудчак тоже находится в России, однако журналисты не получили от ГПСУ объяснений, пересекал ли он госграницу, а от СБУ и ОГПУ – привлекла ли их внимание антиукраинская деятельность "политолога".

По данным общественного движения "Честно" бывший украинский журналист Денис Жарких осуществляет информационную деятельность в интересах государства-агрессора. В 2017 году в эфире антиукраинского канала News Front Жарких заявлял, что украинизация – это технология психологического давления и разъединения народа, а в 2020 году писал, что Украина "отстреливает русскоязычных" на Донбассе.

Теперь такой "ценный кадр" в качестве члена движения Медведчука уверяет, что "неважно, кто начал войну", главное остановить ее любой ценой.

"Мне это напоминает детсад, когда ребенок говорит: он, он первый начал, накажите его, воспитатель. Но если воспитательница начнет искать, кто первый начал, то драка не закончится никогда", – говорил Жарких.

На медийных площадках Медведчука Жарких выступает как политический комментатор, по меньшей мере, с 2015 года. Когда кум Путина приобрел канал 112 Украина, Жарких вел там одну из программ.

Еще в 2018 тогдашний генпрокурор Юрий Луценко инициировал проверку публичных высказываний Жарких. Однако в ОГПУ не предоставили журналистам информацию о последствиях той проверки.

55-летний Денис Жарких пересек украино-словацкую границу в сентябре 2022 года. На каких основаниях ему разрешили уехать, в ГПСУ не объяснили.

Присоединился к движению Медведчука и так называемый "журналист" Руслан Коцаба, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

В январе 2023 года он не прибыл на заседание суда и сообщил, что находится в США. В начале марта адвокат Руслана Коцабы Светлана Новицкая сообщила в суде, что ее подзащитный получил визу в октябре 2022 года, разрешение на въезд предоставил Департамент безопасности США и "Коцаба сейчас оформляется как политический беженец".

Из США Коцаба записывает видео об ужасном государственном устройстве в Америке, засилье пропаганды и отсутствии свободы слова, и о том, что "Бен Ладен был проектом ЦРУ".

Кроме упомянутых персонажей к движению "Другая Украина" присоединились Максим Невинчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, признал, что сбежал из Украины), политолог Александр Потемкин (в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, точное местонахождение неизвестно), журналист Олег Ясинский (живет в Чили, критик декоммунизации в Украине), Елена Броницкая (агитировала прививаться российской вакциной и нахваливала Медведчука, точное местонахождение неизвестно), Павел Карназицкий (белорус, депортированный из Украины за антиукраинские материалы).

Никто из них не скрывал своих взглядов и не стеснялся распространять пророссийские нарративы. И никто не понес за это наказание, хотя у правоохранительных органов тогда была возможность вести расследование, задерживать и передавать в суд.

После начала полномасштабного вторжения РФ они снова выплеснулись за пределами Украины в рядах нового политического проекта обвиняемого в госизмене Медведчука.

"Спрашивается: почему те участники "Другой Украины", в отношении деятельности которых были возбуждены уголовные производства, не понесли ответственности, а уехали из страны?" – интересуются журналисты.

Они констатируют, что в ОГПУ им дали частичные ответы на запросы по поводу двух человек 63-летнего Владимира Скачко (обвиняемый в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) и 62-летнего Юрия Дудкина (обвиняемый в государственной измене). Однако так и не объяснили, как они смогли уехать за пределы Украины.

"В СБУ отказались давать ответ на вопрос, фигурируют ли 13 человек из "Другой Украины" в уголовных производствах, которые расследует спецслужба, ссылаясь на запрет разглашения сведений. А в Государственной пограничной службе не предоставили никакой информации о том, как и когда" другоукраинцы" покинули территорию Украины. В частности, и те лица, которые не достигли 60-летнего возраста и являются военнообязанными", – добавили расследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что кум Путина Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и ядерном апокалипсисе. Обвиняемый в госизмене "украинский политик" требует трибунала над президентом Украины Владимиром Зеленским.