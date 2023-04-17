Кум Путина Медведчук заговорил о 'геноциде Донбасса' и ядерном апокалипсисе: хочет трибунала над Зеленским

Обвиненный в госизмене глава запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которого по обмену пленными отправили в РФ, выдал "перлы" о якобы нацизме в Украине. Он заговорил о "геноциде Донбасса" и "навязанном Западом" так называемом ядерном апокалипсисе.

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В защиту своего кума, российского диктатора Владимира Путина, предатель потребовал трибунала над президентом Украины Владимиром Зеленским. Такие тезисы скандальный политик описал в статье для росСМИ.

В стиле роспропаганды предатель заговорил о развязанном против жителей Донетчины и Луганщины "геноциде" со стороны якобы украинских властей. Их действия он надумался сравнивать с преступлением "гитлеровцев против еврейского населения Рейха".

"После прихода к власти Зеленского режим перестал скрывать свою нацистскую сущность и начал воспроизводить действия Гитлера", – выдал Медведчук.

Он цинично утверждает, мол, это Украина вместе с союзниками создала "все условия", чтобы вовлечь "бедную" Россию в так называемый вооруженный конфликт.

По его мнению, суд над украинским лидером поможет побороть это и "спасти мир от ядерной войны". Хотя ядерные угрозы постоянно звучат лишь со стороны главы РФ Путина, на арест которого уже есть ордер, выданный Международным криминальным судом (МКС) в Гааге.

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", – высказался Медведук.

Бывший депутат ВРУ утверждает, что страны мира должны "объединиться ради проведения судебного процесса" над украинским режимом.

Он считает, что тот должен происходить по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала. По маразматическим убеждениям Медведчука, это в будущем поможет предотвратить "повторение трагедии Германии прошлого века".

Также кум Путина заявил, мол, в период 2005-2022 годов западные политики и спецслужбы "преобразовали массовое сознание украинцев". Он считает, что умы граждан Украины "превратили в послушный инструмент", якобы чтобы достичь своих направленных против России "геополитических амбиций".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук пожаловался российским пропагандистам на "страдания", которые пережил после задержания в Украине в апреле 2022-го. В эфире росТБ предатель назвал день задержания "самым страшным в своей жизни".

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