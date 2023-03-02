''Куда родители смотрят?'': в России девочку переодели в бабушку с флагом СССР, ставшей символом оккупации РФ. Видео

В российском Забайкалье школьницу превратили в символ оккупации. Маленькую девочку переодели в бабушку с флагом СССР по примеру Анны Ивановой из Харьковской области, которая в прошлом году получила широкую известность после выхода к бойцам ВСУ с красным знаменем.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Героиней ролика является Анна Кужнина (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из ребенка сделали символ кровавой России и заставили участвовать в отправке оккупантов на войну в нашей стране.

Анне лет не больше восьми, но пропагандисты одели ее в валенки, длинную юбку, спортивную кофту и небрежно завязали на голове платок. В руки дали флаг с серпом и молотом и заставили читать циничный стих о "спецоперации".

Впрочем, даже в РФ раскритиковали такой маневр очередного манипулирования общественным сознанием. В комментариях под видео публика буквально в пух и прах разнесла постановку, заявив, что над девочкой издеваются путинисты и раскритиковала родителей, которые допускают такое.

"На самом деле над той старушкой посмеялись, она выглядела глупо. Тоже мне стих ни про что", "Надо смотреть что за девочка. Может семья наркоманов, алкоголиков или сирота. Нормальные родители находят выход из этого болота", "Бедный ребенок", "Куда родители смотрят?", "Господи бедные дети, куда мама ее смотрит? Скорее всего над сиротой измываются путинисты", "Господи!!! До чего мы докатились! И опять все молчат и терпят!" – пишут в комментариях.

Отметим, образ Анны Ивановой сразу начали нагло и манипулятивно использовать российские пропагандисты. Сама она утверждала, что молится за защитников Украины и "спасать от неонацистов" ее не надо. Также она говорила, что флаг с запрещенной советской символикой хранит не в качестве демарша против декоммунизации, а как символ Победы и мира после Второй мировой войны. Сегодня для нее родиной является не СССР, а свободная и независимая Украина, за которую погибают наши защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты не могли успокоиться и сделали Анну Иванову "живым символом". А после того, как она дала откровенное признание, российские апологеты войны решили пойти на крайние меры, использовав для своих подлых целей невинного ребенка.