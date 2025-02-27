Все спикеры в РФ, кроме собственно директора мордора, могут лишь с умным видом тянуть время или кота за хвост, так что слушать их и воспринимать всерьёз — слишком большая честь.

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Если в Соединённых Штатах пока что действуют одновременно сразу три президента — Маск, Трамп и Вэнс, при этом имеет определённое значение всё, что говорит любой из них, то в мордоре всё совершенно иначе: там важно лишь то, что говорят из холодильника, и не имеет никакого смысла считать хотя бы сколько-нибудь официальными спикерами ни говорящие усы, ни грустную либо рябую лошадь, ни даже самого шапиро — несмотря на такую умную фамилию.

То есть говорить нечто существенное там может лишь лично пуйло, а не какие-то песковы-лавровы-рябковы-соловьёвы, не имеющие для этого ни полномочий, ни даже информации.

"В кремле предложили", "в думе высказали мысль", "представитель в ООН небздя [это такая у него фамилия] заявил" — устоявшиеся выражения, в действительности означающие только "кто-то пукнул" (и далее по тексту), так что реальный информационный повод из этого — весьма сомнителен.

Даже о своём собственном так называемом "пресс-секретаре" путин официально рассказывал, что тот иногда "несёт пургу" ("кто ему это поручил?"), так что обороты вроде "маша захарова ответила Трампу" это тем более такая же бессмысленная ерунда, как "моська из москвы тявкнула на Слона" (напомню, что Слонами называют всех республиканцев, включая любого из республиканских президентов).

Искренне советую поиметь в виду.