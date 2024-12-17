Кто-то точно врет: Путин и Медведев назвали существенно разное количество россиян, подписавших контракт с минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2023 году более 300 тысяч россиян заключили контракты с министерством обороны. Озвучив эту цифру, он раскрыл ложь заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, или же соврал сам.

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Внимание на это обратили в The Moscow Times. Последний ранее, в январе текущего года, озвучил куда большую цифру – 420 тысяч человек. Именно столько россиян, по словам Медведева, за 2023 год подписали контракт с минобороны РФ для участия в войне против Украины.

А еще 80 тысяч отправились на фронт в качестве добровольцев.

Путин же на расширенном заседании коллегии минобороны заявил следующее: "Пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. Свыше 300 тысяч".

Глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов сообщил, что в этом году каждый день контракт с минобороны заключают более 1,2 тыс. россиян.

Тем временем научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге сказал, что российская армия в последнее время сталкивается с заметным сокращением темпов вербовки.

В начале декабря Клюге, проанализировав федеральный бюджет России, сообщил, что в третьем квартале в среднем ежедневно заключалось порядка 700 новых контрактов, что почти на треть меньше, чем во втором квартале. Тогда ежедневно к армии присоединялось около 1020 человек, а общее число привлеченных за квартал составило 92,9 тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря Владимир Путин сделал очередное заявление о ракетном комплексе средней дальности "Орешник" и эпично оконфузился. В частности, диктатор пригрозил миру "скорым началом" серийного производства этого комплекса, однако всего несколько недель назад он заявлял, что оно уже началось.

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