'Кто сказал, что надо останавливаться на границе Украины': в сети припомнили, как пропагандисты Путины призывали к большой войне

В сети напомнили, что годами несли в пропагандистских ток-шоу на российских федеральных каналах. Разномастные "эксперты" заявляли, что "ни в коем случае нельзя останавливаться на границах Украины" – и продолжают делать это и сейчас.

Фрагмент одного из исполненных ненависти и угроз всему миру эфиров опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Кто сказал, что надо останавливаться на границе Украины?"... НАТО, будете спать дальше? Все, что сегодня транслируется у Соловьева и воспринимается как пропагандистский угар и трэш, завтра становится реальным планом действий", - прокомментировал ужасающие заявления пропагандистов Геращенко.

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Он поинтересовался у НАТО и Евросоюза, действительно ли они считают, что можно о чем-то договориться со страной, где на государственных телеканалах происходит такое.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во все уголки России поехали гробы из Украины, в некоторые регионы – десятками. Об этом, ссылаясь на региональные российские СМИ, сообщил журналист Денис Казанский.

При этом, по состоянию на утро 12 марта, потери России в Украине перевалили за 12 тысяч.