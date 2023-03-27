'Кринж дня': в сети высмеяли доклад дочери Кадырова отцу об 'успехах' деятельности фонда, которым руководит его мать. Видео

Главарь Чечни Рамзан Кадыров продолжает создавать видимость бурной деятельности и на камеру устраивает показуху с членами своей семьи. В частности, один член семейства Кадыровых докладывает второму об "успехах" третьего.

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На одном из видео дочь Кадырова доложила ему о работе его матери. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дочь главаря Чечни Хутмат Кадырова пришла на прием к своему отцу Рамзану и рассказала о вкладе в здравоохранение республики фонда имени Ахмата Кадырова, который был отцом главаря Чечни.

Примечательно, что этот фонд возглавляет еще один член семейства Кадыровых – Аймани. Она является матерью Рамзана Кадырова.

В сети с иронией удивились, почему столицу Чечни – город Грозный – еще не переименовали в честь Кадырова. Также пользователи соцсети констатировали, что Кадыров устраивает для потребителей пропаганды "цирк" и показуху.

Напомним, главарь Чечни Рамзан Кадыров известен многим благодаря слову "дон", которое он постоянно использует в своей речи. Как оказалось, это лишь вставное слово-паразит, которое он использует "для связки". Примечательно, что пользователи предложили и другие варианты насчет знаменитого "дона".

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат Кадырову на должность куратора в сфере здравоохранения республики. До этого она занимала должность замруководителя секретариата главы республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров явно нервничал. Вероятно, он очень хотел доказать свою полезность и опасался, что теряет поддержку президента России.

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