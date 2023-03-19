Кадыров объяснил, зачем употребляет ''дон'' по каждому слову: в сети предложили другие ''варианты''. Видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров известен многим благодаря слову "дон", которое он постоянно использует в своей речи. Как оказалось, это лишь вставное слово-паразит, которое он использует "для связки".

Видео дня

Видео с объяснением этого распространилось по сети. Примечательно, что пользователи предложили и другие варианты в комментариях (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кадырова после встречи с Путиным, во время которой он постоянно произносил "дон", спросили что же значит это слово. Кадыров ответил, что ничего, просто использует "для связки", – сообщают российские источники.

Пользователи, которые увидели данное видео, отреагировали с иронией. Многие предложили и свои варианты расшифровки.

Среди предложение – немало матерных форм.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров явно нервничал. Вероятно, он очень хотел доказать свою полезность и опасался, что теряет поддержку президента России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!