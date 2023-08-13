Кремль, вероятно, больше не платит вагнеровцам, ЧВК ждут сокращения и перестройка – британская разведка

Кремль, с большой ввероятностью, больше не финансирует ЧВК "Вагнер". Вероятно, группа движется к процессу сокращения штата и реорганизации, в основном с целью экономии на зарплате наемникам в период финансового кризиса.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 13 августа. Как отмечается, после неудавшегося мятежа "Вагнера" в июне 2023 года власти РФ действовали вразрез некоторым деловым интересам владельца ЧВК Евгения Пригожина.

Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу, считают в британской разведке.

Если российское государство перестанет платить "Вагнеру", вторым наиболее вероятным спонсором будут власти Беларуси.

Тем не менее, крупная ЧВК будет значительной и потенциально нежелательной нагрузкой на скромные белорусские ресурсы, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Польше появились плакаты ЧВК "Вагнер" с контактными данными и призывом пополнять ряды наемников. Делом уже занялась полиция.

– В ISW ранее отметили, что ЧВК "Вагнер" продолжает свое присутствие в Беларуси, и пока неизвестно, состоится ли ее вывод обратно в РФ. Пригожин пока воздерживается от комментариев, что может указывать на то, что у него нет полной свободы комментировать будущее наемников.

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