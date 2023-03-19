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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel

Блог | Кремль реконструирует антиутопию. Это даже не Северная Корея

Кремль реконструирует антиутопию. Это даже не Северная Корея

Кремль прошмигнув етап диктатури, і вже реконструює антиутопію. Це навіть не Північна Корея.

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Відтепер у рашистів за вбивство чи за зґвалтування дають менше, ніж коли назвати злочинця бандитом чи ґвалтівником.

Кремль реконструирует антиутопию. Это даже не Северная Корея

Держдума ухвалила закони про кримінальне та адміністративне покарання за публічну дискредитацію бойовиків: порушникам загрожує до 15 років.

Це типова ознака антиутопії: критика влади, її адептів розглядається як злочин проти держави, і суворо карається. Водночас насильницькі злочини, такі як вбивство, мають применшену важливість через відсутність відповідальності уряду перед громадянами.

В романі "1984" Орвела є термін як "злочин думкою": Сміт, працівник МінПравди, здатен до самостійного мислення та критичного ставлення до суспільства, що робить його небезпечним для держави. Саме за подібні "думкозлочини" зараз і переслідуються численні росіяни.

Суд Єкатеринбурга заарештував колишнього мера міста за публікацію "В Контакте" екстремістської символіки, хоча опозиціонер навіть не зареєстрований у соціальній мережі.

У Москві суд заарештував громадянина за "поширення екстремістських матеріалів" після доносу пасажира метро, який підглянув у його телефон. Доноси пишуть сусіди, колеги по роботі, "активісти".

Уряд контролює весь інтернет, мобільний звʼязок, а тепер ось зобовʼязав компанії зберігати дані внутрішньої активності користувачів, включно з ІР кожного юзера та історією його походеньок.

Незабаром саджатимуть за відсутність акаунта в соцмережах (мовляв, і так знаємо, про що ти, падлюка, мовчиш).

Можу привести ще декілька цитат з роману "1984", в яких ви впізнаєте сучасну Московію:

"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - це сила," - гасло правлячої партії.

"Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле." - цитата, яка показує, як "великий брат" змінює історію, щоб змусити громадян вірити у те, що йому потрібно.

Цікаво, а фюрер здогадується, що Орвел писав антиутопію, а не інструкцію?

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