Кремль прошмигнув етап диктатури, і вже реконструює антиутопію. Це навіть не Північна Корея.

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Відтепер у рашистів за вбивство чи за зґвалтування дають менше, ніж коли назвати злочинця бандитом чи ґвалтівником.

Держдума ухвалила закони про кримінальне та адміністративне покарання за публічну дискредитацію бойовиків: порушникам загрожує до 15 років.

Це типова ознака антиутопії: критика влади, її адептів розглядається як злочин проти держави, і суворо карається. Водночас насильницькі злочини, такі як вбивство, мають применшену важливість через відсутність відповідальності уряду перед громадянами.

В романі "1984" Орвела є термін як "злочин думкою": Сміт, працівник МінПравди, здатен до самостійного мислення та критичного ставлення до суспільства, що робить його небезпечним для держави. Саме за подібні "думкозлочини" зараз і переслідуються численні росіяни.

Суд Єкатеринбурга заарештував колишнього мера міста за публікацію "В Контакте" екстремістської символіки, хоча опозиціонер навіть не зареєстрований у соціальній мережі.

У Москві суд заарештував громадянина за "поширення екстремістських матеріалів" після доносу пасажира метро, який підглянув у його телефон. Доноси пишуть сусіди, колеги по роботі, "активісти".

Уряд контролює весь інтернет, мобільний звʼязок, а тепер ось зобовʼязав компанії зберігати дані внутрішньої активності користувачів, включно з ІР кожного юзера та історією його походеньок.

Незабаром саджатимуть за відсутність акаунта в соцмережах (мовляв, і так знаємо, про що ти, падлюка, мовчиш).

Можу привести ще декілька цитат з роману "1984", в яких ви впізнаєте сучасну Московію:

"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - це сила," - гасло правлячої партії.

"Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле." - цитата, яка показує, як "великий брат" змінює історію, щоб змусити громадян вірити у те, що йому потрібно.

Цікаво, а фюрер здогадується, що Орвел писав антиутопію, а не інструкцію?

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