6 июля во время заседания всеукраинского форума "Украина 30" первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила, что Россия продолжает обустраивать инфраструктуру в аннексированном Крыму под размещение ядерного оружия. "Россия активно расстраивает военную крымскую инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру убежищ ядерных боеголовок советских времён. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", — сказала она. Ранее о том, что Россия восстанавливает ядерную базу в аннексированном Крыму сообщал народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"В нашей концепции ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории... Конечно, это катастрофа, всемирная. Но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Потому что у нас нет превентивного удара. Мы в этой ситуации как бы ждём, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы — жертвы агрессии. И мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", — сказал Путин в 2018 году, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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В России посмеялись над "шуткой" Владимира Владимировича, а на Западе покрутили у виска. Многие предпочли забыть путинское "мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут". И напрасно, ведь не зря Фрейд говорил, что в каждой шутке есть только доля шутки, остальное — правда. В настоящий момент Кремль активно распространяет нарратив о грядущей третьей мировой, который рассчитан как на внутреннего потребителя для повышения рейтингов власти накануне выборов—2021, так и на Запад.

В частности, президент России говорил о войне во время ежегодной "прямой линии" 30 июня. В контексте инцидента с британским эсминцем "Дефендер", который осуществлял проход в территориальных водах Украины, Путина спросили, не кажется ли ему, что мир стоял на пороге третьей мировой войны.

"Да нет, конечно, — заявил Владимир Владимирович. — Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны". Путин в очередной раз намекнул на ядерный арсенал России, доставшийся ей от СССР, и пообещал россиянам, которые ждут свет в конце туннеля, рай.

Спустя пару дней, 2 июля, президент России утвердил "Стратегию национальной безопасности Российской Федерации". Это базовый документ стратегического планирования, который определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты РФ, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Недолго думая, стратегию списали с кремлёвской методички, так как в неё попали успевшие набить украинцам оскомину нарративы об "ограничении использования русского языка", "дискриминации и открытом преследовании" россиян за границей, "реабилитации фашизма" и т. п.

Забавно, что путинская стратегия не имеет ничего общего с реальностью. К примеру, если верить 44-страничному документу, то РФ "доказала способность противостоять внешнему санкционном давлению". Хочется спросить, зачем тогда российские "гонцы" обивают пороги на Западе, умоляя снять санкции. А правительство готовит повышение налогов для граждан и бизнеса и пенсионного возраста до 70 лет при том, что в РФ самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе — 63,7 года.

Также оказывается, в РФ "принимаются комплексные меры, направленные на преодоление негативных демографических тенденций и решение системных проблем в области здравоохранения, на снижение уровня бедности и расслоения общества по уровню доходов". Хотя в феврале стало известно, что Россия заняла 1-е место в мире по числу жертв коронавируса на душу населения несмотря на то, что первой зарегистрировала вакцину. В 2020 году население страны впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона — 574,8 тыс. человек.

Соцопросы свидетельствуют, что россияне молодого и среднего возраста не хотят заводить детей, мотивируя это, по большей части, неустойчивым материальным положением. Чтобы стимулировать рождаемость, правительство РФ пообещало женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках и находящимся "в трудной финансовой ситуации", ежемесячное пособие в размере порядка 85 долл. до рождения ребёнка. Оказалось, что таких женщин около 30% — это немыслимая цифра для России, которая является второй страной в мире по добыче нефти и природного газа.

В 2021 году состояние 500 "сверхбогатых" россиян превысило международные резервы Центробанка РФ. Экономисты подсчитали, что всего 0,0001% населения страны владеют активами на сумму 640 млрд долл. — почти в 1,5 раза больше, чем сбережения всех остальных граждан в российских банках вместе взятых. При этом по официальным данным, каждый третий гражданин РФ выживает на 8,4 долл. в день, каждый пятый — на 6,2 долл.

В стратегии также сказано, что "внешняя политика РФ должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, опирающейся на международное право". Интересно, как это соотносится с российской агрессией против Украины, милитаризацией аннексированного Крыма, незаконной российской паспортизацией граждан Украины на временно оккупированных территориях, нарушениями прав и свобод граждан, которые оказались в заложниках у России. 6 июля, когда Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, инициированную Украиной, осуждающую российскую оккупацию Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Россия покинула заседание — а как же международное право?..

Но вернёмся к войне, которую обещает Путин.

В стратегии сказано, что "усилению военных опасностей и военных угроз РФ способствуют попытки силового давления на Россию, её союзников и партнёров, наращивание военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, отработка применения против РФ крупных военных формирований и ядерного оружия". В связи с этим требуется решить ряд задач, в частности, обеспечить "поддержание <...> ядерного потенциала".

В предыдущей редакции был упор на оборону "путём стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов", в новой сказано, что оборона "организуется для вооружённой защиты" страны, "целостности и неприкосновенности её территории". Если ранее упоминались "иностранные инвестиции", то сейчас "важными условиями для обеспечения экономической безопасности РФ являются опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед Россией задач".

В документе также идёт речь о подготовке экономики "к удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время". В переводе с языка нормативно-правовых актов: "Не видать вам, российские налогоплательщики, света в конце туннеля — сразу в рай". Ещё в июне Минобороны РФ сообщало, что новая система финансирования в военное время будет отработана в ходе сентябрьских совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

Пугает войной не только 68-летний Владимир Владимирович, но и его подчинённые. В частности, 71-летний министр иностранных дел в одном из интервью заявил, что США следует "вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден", "если нет — это их выбор", "значит, будем жить в условиях <...> то ли холодной войны, то ли в условиях ещё хуже". Как легко, однако, в почтенном возрасте рассуждать о грядущей войне, когда ты, в отличие от российской молодёжи, которую призовут "под ружьё", и "дерево посадил, и дом построил, и сына вырастил", а в кармане у тебя на всякий случай израильский паспорт …

В апреле 2021 года Аналитический центр Юрия Левады опубликовал итоги соцопроса, посвящённого характеру и структуре тревожности в России. Оказалось, страх перед большой войной один из самых высоких: 62% россиян испытывают постоянный страх мировой войны, 14% — время от времени. "Высокий уровень страха перед втягиванием страны в мировую войну, зафиксированный в начале первой чеченской кампании (51% — прим. авт.), снизился до минимума к моменту русско-грузинской войны летом 2008 года (30% — прим. авт.), и, постепенно нарастая, достиг максимума в последнем замере", — отметили социологи.

Запад требования в духе секретных протоколов к пакту Молотова—Риббентропа игнорирует, но путинская Россия настаивает. К примеру, один из некогда провластных политтехнологов, якобы примкнувший ныне к российской оппозиции, в одном из недавних радиоэфиров заявил, что не видит ни одного сценария будущего, который не заканчивался бы большой войной, в ней будут участвовать западные страны, случится он в ближайшие год-два, если Путин не получит какого-то пакета бенефиций от Байдена.

Как говорится, пояснительная бригада подъехала...

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