Мыло, зубные щетки и батарейки: в России начали сбор ''праздничных посылок'' для оккупантов к годовщине вторжения. Фото

В то время как западные партнеры передают украинской армии современные боевые танки, средства ПВО и другое вооружение, а украинцы перечисляют своим защитникам рекордные суммы, у российских оккупантов на фронте нет даже элементарных средств гигиены и теплых носков. Путинская партия "Единая Россия" даже организовала сбор вещей для захватчиков.

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Такой шаг политсила страны-агрессора цинично анонсировала к годовщине вторжения РФ в Украину. Юрист Любовь Соболь на своем канале в Telegram опубликовала листовку о сборе.

В ней сказано, что "сбор праздничных посылок" будет длится с 23 января по 10 апреля. В списке необходимого для оккупантов – батарейки, зажигалки, фонари, чай, печенье, шоколад, бритвы, теплые носки, зубные щетки и мыло.

"Единая Россия" собирает вещи для армии к годовщине войны в Украине. У военных нет мыла, зубных щеток, фонарей, батареек, зажигалок, чая и печенья – эти вещи в листовках "Единой России" называют "праздничными посылками", – написала Соболь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Курск объявили сбор собачьей шерсти для военных РФ. Из нее для оккупантов планируют изготовить носки, пояса и нити.

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