Кремль начал скрывать маршруты поездок Путина по России после бунта Пригожина – СМИ

В Кремле начали более строго относиться к информации о перемещении диктатора Владимира Путина по России. Даже ход официальных поездок главы страны-агрессора теперь скрывается.

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На это обратил внимание Telegram-канал The Moscow Times. Там со ссылкой на анонимные источники завили, что страхи внутренней дестабилизации и переворота усилились после бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23-24 июня.

По словам одного из собеседников издания, бывшего чиновника Кремля, сейчас "все находятся под подозрением" ФСБ.

20 июля на ежедневном брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал, что президент РФ поедет в один из регионов страны. Он отказался называть, куда именно.

"По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", – сказал представитель диктатора журналистам. Интересно, какие "понятные причины" он имел ввиду, если в России "паники нет", а "СВО" "идет по плану".

Только спустя шесть часов стало известно, что Путин прилетел в Мурманск (впервые с 2014 года). После приземления президентского самолета в городе российский "Интерфакс" писал, что "детали программы пребывания главы государства в Мурманской области не разглашаются".

Уже позже пресс-служба диктатора сообщила о его визите в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Там российский глава запустил линию сжижения газа на гравитационной платформе для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2".

Также Путин провел совещание по развитию Арктики в Центре управления регионом Мурманской области, где констатировал наличие "больших проблем" с инфраструктурой и жильем.

Добавим, что недалеко от Мурманска находится Гаджиево, пункт базирования Северного флота, где размещены подлодки с баллистическими ракетами. Посещал ли Путин военную базу, неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко считает, что недавнее столкновение "кланов" Путина и Пригожина закончилось условной ничьей. Сейчас главарь "вагнеровцев" ждет момента, когда президент РФ ослабнет, предположил Яковенко.

– Известно, что на территории РБ боевики террористической организации "Вагнер" начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси. Учения проводят со спецназовцами и местной территориальной обороной.

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