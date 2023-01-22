"Кремль, играя, Украину бомбит": в РФ появились новые мемориалы погибшим в Днепре. Фото
В городах России продолжаются появляться стихийные мемориалы в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру. Люди несут туда игрушки и цветы, а также обличающие плакаты, которые прямо обвиняют Кремль в гибели мирных украинцев.
Как сообщает SOTA, в Казани активисты создали мемориал у памятника жертвам политических репрессий. Там появились фото погибших и надпись "Днепр 14.01.2023. Казань скорбит" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).
А в Екатеринбурге у памятника жертвам репрессий "Маска скорби", который также послужил мемориалом жертвам ракетного удара по Днепру, появился плакат со следующим текстом:
"Когда Кремль, играя,
Украину бомбит,
Церковь смерть одобряет,
Город бесов скорбит".
Как известно, "городом бесов" Екатеринбург ранее назвал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев из-за конфликта вокруг попытки постройки храма РПЦ в местном сквере.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве возле стихийного мемориала жертвам ракетного удара по Днепру начались задержания. Люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. О появлении памятных мемериалов также сообщали в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!