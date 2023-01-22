''Кремль, играя, Украину бомбит'': в РФ появились новые мемориалы погибшим в Днепре. Фото

В городах России продолжаются появляться стихийные мемориалы в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру. Люди несут туда игрушки и цветы, а также обличающие плакаты, которые прямо обвиняют Кремль в гибели мирных украинцев.

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Как сообщает SOTA, в Казани активисты создали мемориал у памятника жертвам политических репрессий. Там появились фото погибших и надпись "Днепр 14.01.2023. Казань скорбит" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

А в Екатеринбурге у памятника жертвам репрессий "Маска скорби", который также послужил мемориалом жертвам ракетного удара по Днепру, появился плакат со следующим текстом:

"Когда Кремль, играя,

Украину бомбит,

Церковь смерть одобряет,

Город бесов скорбит".

Как известно, "городом бесов" Екатеринбург ранее назвал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев из-за конфликта вокруг попытки постройки храма РПЦ в местном сквере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве возле стихийного мемориала жертвам ракетного удара по Днепру начались задержания. Люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. О появлении памятных мемериалов также сообщали в Санкт-Петербурге и Краснодаре.