Кремль активизировал усилия: в ISW рассказали, как Россия пытается пополнить ряды войск Путина

Страна-агрессор Россия реорганизует децентрализованные региональные кампании по набору добровольцев в федеральные усилия. Таким образом она демонстрирует, что испытывает трудности с набором необходимого количества живой силы для ведения войны против Украины.

Хотя официально Кремль еще недавно утверждал, что операция ВСУ в Курской области РФ вызвала неимоверную активность россиян, которые якобы пошли в армию "добровольцами". О его попытках пополнить ряды путинского войска рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По словам аналитиков, 20 сентября диктатор Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии при Совете безопасности РФ для более полного укомплектования ВС РФ контрактниками. По задумке Кремля, она будет координировать деятельность федеральных, региональных и муниципальных органов власти и организаций по отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Председателем этой структуры поставили замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а министра обороны Андрея Белоусова – его замом.

В ISW напомнили, что российские власти ранее уже заявляли о своем намерении централизовать усилия по набору добровольцев, открыв "Консультационный центр по военной службе" в "Москве-Сити", позиционировав столицу как центр федеральных усилий РФ по набору новобранцев, инвестируя в более качественные объявления о призыве и привлекая национальных деятелей к этой кампании. В августе же и сентябре 2024 года российские чиновники утверждали, что украинское наступление на Курскую область "побудило больше людей выразить заинтересованность в том, чтобы стать добровольцами" (их Кремль также начал называть контрактниками).

"Но недавнее решение Путина указывает на то, что он оценивает, что Россия не набирает достаточного количества добровольцев для удовлетворения потребностей в живой силе. Он, в частности, подписал указ накануне второй годовщины частичной мобилизации (была осенью 2022 года), и этот документ еще раз свидетельствует о его неприятии принудительной мобилизации в настоящее время", – считают аналитики.

Они отметили, что российские субъекты федерации (регионы) исторически составляли основу кампаний по набору добровольцев в России. По меньшей мере 36 из них увеличили единовременные выплаты добровольцам/контрактникам в 2024 году, что указывает на трудности в способности страны-агрессора набирать дополнительный персонал в армию.

Три источника, близких к Кремлю и минобороны РФ, в августе сообщили Bloomberg, что на протяжении всей войны российскому военному командованию трудно дается набор достаточного количества людей, чтобы заменить постоянно растущие потери личного состава ВС РФ. Один из них признался, что российские регионы в среднем не выполняют свои квоты по набору примерно на треть.

Медведев в июле 2024 года утверждал, что средний ежедневный темп набора контрактников минобороны РФ составляет 1000 человек. А неназванный западный чиновник в августе подсчитал, что российские войска в среднем несут потери около тех же 1000 оккупантов в день, предположительно, по всей линии фронта в Украине, а также В Курской области РФ.

В ISW н смогли независимо подтвердить эти цифры. Там предполагают, что Кремль, сможет продолжить текущий темп наступательных операций в Украине с его нынешним темпом набора новобранцев. Но чтобы еще больше усилить наступления на украинском фронте, ему придется существенно увеличить призыв или сократить ежедневные потери живой силы.

"Кремль, вероятно, оценил, что он может лучше контролировать и улучшать темпы набора добровольцев, централизовав и консолидировав контроль над усилиями по набору, и больше не может полагаться на неэффективные региональные кампании для удовлетворения потребностей России в живой силе", – пришли к выводу аналитики.

