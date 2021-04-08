Козак выдал заявления о 'защите Россией Донбасса' и 'начале конца Украины'

Замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак считает, что на востоке Украины скорее всего не будут развязаны боевые действия. Однако в том случае, если это произойдет, это будет "началом конца Украины". Козак также снова напомнил о желании РФ "защищать Донбасс".

Об этом он заявил в четверг, 8 апреля, в ходе пресс-конференции. Козак также назвал действия украинских властей на Донбассе "PR-акцией".

"Начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины...Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", – сказал Козак.

В России считают, что конфликт на Донбассе можно урегулировать всего за год в том случае, если стороны будут выполнять договоренности. При этом у Путина отметили, что у Украины есть возможность признать Минские соглашения недействительными, Киеву "никто это не запрещает". Замглавы администрации президента РФ также добавил, что "нет смысла обсуждать смену минской площадки".

Козак сообщил, что переговоры в "нормандском" формате состоятся 19 апреля на уровне политсоветников . Он также добавил, что Германия и Франция якобы не заинтересованы в разрешении конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российская сторона в ходе переговоров по Донбассу хочет протолкнуть механизм так называемой совместной инспекции позиций украинских войск для контроля за соблюдением режима тишины, пишет "Укринформ".

"Эти "конструктивные" предложения заключались в том, что россияне требовали повторить или легализовать такую ​​вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Они (россияне – Ред.) гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет", – отметил Арестович.

По словам представителя Украины в ТКГ, таким образом Россия хочет официально перевести себя в статус посредника, сделав сторонами конфликта "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте. В то же время президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины.