Коваленко опроверг слухи, что РФ не использует Крымский мост для обеспечения войск: какая ситуация на самом деле

Керченский мост во временно оккупированном Крыму остается мощной логистической артерией, которую российские оккупанты используют для перебрасывания техники, живой силы и горюче-смазочных материалов для обеспечения своих подразделений. Никакая другая дорога не сможет полноценно обеспечить южную группировку оккупационных войск РФ, как это делает указанное сооружение.

На это указал в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, также известный как Злой одессит. Так он прокомментировал материал издания The Independent, в котором говорилось, что Россия, вероятно, перестала использовать незаконно построенный Керченский мост для транспортировки войск и техники.

"Честно говоря, был крайне удивлен такой информацией, от, казалось бы, OSINтеров, которые по степени аналитики, должны быть немного выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка железнодорожной веткой Керченского моста техники, боеприпасов и прочего МТО РОВ как продолжалась, так и продолжается", – подчеркнул военный обозреватель.

Он заверил, что в Керчь регулярно прибывают склады с военной компонентой, а местные мониторинговые каналы регулярно фиксируют этот процесс и сообщают о нем.

"Что автомобильная железнодорожная ветвь продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск – невозможно. И ни одна новая логистическая ветвь не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 – нон-стоп, южная группировка РОВ численностью почти 200 тысяч тел", – убежден Коваленко.

Подводя итог, военный обозреватель назвал тезис о том, что "Керченский мост нет нужды атаковать", притянутым за уши нарративом.

Напомним, издание The Independent привело к выводам аналитиков частного разведывательного агентства Molfar, которые заверили, что использование Россией Крымского моста значительно сократилось после атаки 17 июля 2023 года.

Генеральный директор Molfar Артем Старосек считает, что Украине следует сосредоточиться на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы объединить оккупированные территории с Крымом и материковой частью РФ

Как сообщал OBOZ.UA:

– Антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов выразил мнение, что распад России начнется с потери ею Крыма, а Крым она начнет терять после уничтожения Керченского моста. Далее активные боевые действия перекинутся на север и северо-восток, пока весь российский фронт не посыплется.

– Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Крымского моста уже в 2024 году. Он опубликовал иллюстрацию с разными видами мостов, где Керченский просто отсутствует, несмотря на наличие его наименования.

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