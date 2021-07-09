Россию продолжают сотрясать вакцинные скандалы. Несмотря на рекламную кампанию и ограничения для невакцинированных, народ не спешит идти на вакцинацию российскими препаратами. Чиновники не сильно печалятся, и пытаются выйти на мировой рынок несмотря на то, что производственные мощности не могут справиться даже с рынком 146-миллионной России. На днях выяснилось, что в некоторых регионах людей "прививают" физраствором из-за того, что нет второго компонента вакцины.

6 июля Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал итоги соцопроса, посвящённого вакцинации. Социологи спросили респондентов: "Владимир Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса препаратом „Спутник V“ („Гам-Ковид-Вак“) ФГБУ „НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи“ (г. Москва). Повлияет ли информация о том, какую прививку сделал президент, на ваше решение о вакцинации?" Только 7% россиян ответили, что "сделают прививку тем же препаратом, что и Путин"; 26% — заявили, что "название вакцины, которой привился Путин, не повлияет" на их выбор; 40% — не будут прививаться в любом случае; 27% затруднились с ответом.

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Пожалуй, эти 7% и есть реальный уровень народного доверия Владимиру Владимировичу, а не мифические 33%, о которых рапортует "Левада-Центр", или 64,4% — ВЦИОМ. Последним, вообще, можно простить любые цифры после того, как они заявили, что 90% россиян верит в секс после 50 лет. Тем временем в России самая короткая продолжительность здоровой жизни в Европе — 63,7 года, ожидаемая продолжительность жизни — 71,7. Если в России поднимут пенсионный возраст, как планируют, до 70 лет, то россиянам будет совсем не до секса в принципе.

К слову, раз вспомнили эту тему, свежий политический анекдот. В министерстве здравоохранения Саратовской области заявили, что нельзя заниматься сексом после вакцинации от коронавируса. "Секс — очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе и секс, не рекомендованы", — сказал замглавы ведомства Денис Грайфер. С его позицией согласились в ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", и добавили, что физические нагрузки позволительны, но не должны доводить до изнеможения.

Ничего удивительного — слухом земля полнится, ведь в России так и не опубликовали отчёты о клинических испытаниях российских вакцин, полный перечень противопоказаний и побочных эффектов. К примеру, ранее власти призывали вакцинирующихся отказаться от алкоголя, а потом "передумали". "Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и была защитная реакция, надо дать возможность организму её сформировать. И поэтому ни „до“, ни „после“, ни „вместо“, ни „во время“, ну просто никогда, никак", — говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С учётом двух раундов прививки, от алкоголя надо было отказаться на 56 дней.

Провал вакцинации в России признали власти. Страна занимает одно из последних мест в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса, заявил депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. "Планета уже практически приблизилась к созданию [коллективного] иммунитета, 4 миллиарда из 7 — больше половины. Планета приблизилась, а мы [Россия] — ещё где-то там, в аутсайдерах", — сказал он.

К процессу вакцинации подключилась РПЦ, хотя, по Конституции РФ, "Российская Федерация — светское государство". "Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“. А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, "забыв", что вакцинированный может быть носителем.

Как тонко подметил публицист Александр Невзоров в эфире "Эха Москвы", "...он сообщил это с таким видом, будто он сам там распоряжается температурными режимами котлов в аду, подписывает график работы демонов".

Напомним, ранее РПЦ выступала против вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. "Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", — говорилось в одном из докладов патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Но после того, как в ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" заявили, что при создании "Спутника V" использовалась HEK 293, но в самой вакцине её якобы нет (как удобно...), РПЦ "передумала".

"Задают множество вопросов по поводу вакцины, в том числе и в первую очередь — по поводу вакцины „Спутник V“. Главное смущение — это то, что этот препарат был создан, как говорят, на основе абортивной ткани. То, что случилось, это прерывание беременности какой-то женщины в 1973 году, это, конечно, несчастье. Но то, что этот не родившийся младенец, вместо того, чтобы быть выброшенным в канализацию, утилизированным, послужил тому, что миллионы и миллионы людей сохранили свои жизни [...] Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную Богом мне паству, конечно же, безусловно благословляю прислушаться ко всем рекомендациям Государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни — ковида", — в частности, заявил митрополит Тихон (Шевкунов).

Ложку дёгтя в бочку... дёгтя добавила статья, опубликованная 6 июля в научном журнале Nature. Пропаганда мгновенно разобрала её на аффирмации о том, что "Спутник V" якобы самая безопасная и эффективная вакцина, все в мире без ума от неё. Для тех, кто забыл, напомним — ни одну из российских вакцин до сих пор не одобрили международные регуляторы (ВОЗ и EMA).

"Про „научную статью в Nature о признании российского „Спутника“ эффективным и безопасным“ — как-то так написали примерно все СМИ, не только пропагандистские. Заметка действительно есть, но она опубликована в научно-популярной, а не научной секции — это такой раздел „Коротко об интересном“ для читателей журнала или сайта. Её автор — не учёный, а внештатный корреспондент этой секции, научный журналист. Причём, кстати, научный журналист, не очень вникший в реалии — например, в лиде написано, что признание „Спутника“ тормозится из-за редких побочных эффектов. Это даже близко не так. Комментарии некоторых экспертов в заметке тоже, скажем так, далеки от понимания процессов. И в целом в статье не описаны или описаны смазанно основные проблемы, из-за которых европейский регулятор ЕМА все ещё не вынес решения по одобрению или не одобрению — например, потому, что наши так и не прислали им все запрашиваемые документы. Так что заметка в Nature — это, конечно, здорово, но она никак не может служить доказательством ни признания, ни непризнания „Спутника“. Это просто статья научного журналиста, который (которая, на самом деле, но это неважно) поленился как следует разобраться. Зато там есть полезные ссылки, например, про побочные эффекты „Спутника“ в Буэнос-Айресе и Сан-Марино (всё в рамках нормы)", — в частности, прокомментировала статью в Nature автор Телеграм-канала "Безвольные каменщики", который связывают с известным российским молекулярным биологом и научным журналистом Ириной Якутенко.

Как бы то ни было, надо понимать, что вакцинация и попытки России выйти на международный рынок — это не про защиту от коронавируса, а про деньги. К примеру, на днях на Кубе застряли 150 туристов из России с положительными тестами на коронавирус. "В России мы все прошли тесты, они у всех отрицательные, половина людей с прививками. Как случилось, что здесь тесты оказались положительными, это вызывает вопросы", — возмущались россияне, которых кубинцы отправили на карантин.

На этой неделе издание Forbes составило список 100 богатейших российских чиновников и депутатов и отрапортовало, что их совокупный доход увеличился на 10 млрд руб. (135 млн долл.). Доходы первой десятки превысили годовой бюджет 13-ти регионов России с населением почти 6 млн человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая, в числе прочих, курирует вакцинацию, оказалась на почётной 42-й позиции. Между тем, реальные доходы россиян в 2020 году, только по официальным данным, упали на 3%.

8 июля президент России отменил указ 2015 года, запрещавший чартерное сообщение с курортами Египта после авиакатастрофы над Синаем. "Граница с Египтом, к слову, открыта. Привитым „Спутником V“ тест ПЦР не нужен. В Крыму и на Кубани загрустили ещё больше", — радостно написала пропаганда. Но грустить надо не временно оккупированному Крыму, а Египту, ведь по состоянию на 7 июля Россия вышла на второе место в мире по числу официально зарегистрированных случаев смерти от коронавируса за сутки. На первом месте расположилась Бразилия просто потому, что в ней проживает на 65 млн человек больше, чем в РФ.

Путин окончательно превратил Россию в сырьевой придаток — экспортирует нефть, газ, а теперь и коронавирус.

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