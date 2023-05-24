Кара небесная? В России выпал град размером с куриное яйцо, повреждены десятки домов. Фото и видео

В Краснодарском крае России 24 мая выпал сильнейший град. Градины, как видно по появившимся в сети фото и видео, по размерам были с куриное яйцо.

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Вследствие "кары небесной" повреждены несколько десятков домов, автомобили, сообщается также о пострадавших. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Согласно сообщениям российских пабликов, от небывало крупного града на Кубани пострадали свыше 30 жилых домов. Крупные градины размером с куриное яйцо повредили также автомобили и травмировали человека.

"Град размером с яйцо повредил несколько десятков домов в Краснодарском крае и Адыгее. Досталось и людям. По информации "Базы", в Адыгее (Майкопский район) от стихии пострадали восемь домов, две машины и один человек. В Краснодарском крае (Апшеронском район) обошлось без людских потерь – град повредил 23 дома. Судя по фото, град был размером с яйцо – где-то с перепелиное, где-то с куриное", – сообщил один из российских пабликов.

В сети также появились фото и видео "кары небесной", накрывшей юг РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в России на Забайкалье пронесся огненный смерч. Редкое природное явление местные жители зафиксировали в апреле. Примечательно, что в МЧС России на происходящее решили не реагировать.

Также сообщалось, что пока оккупанты бомбят Украину, в России бушуют мощные пожары, по состоянию на 8 мая было известно о минимум 21 россиянине, сгоревшем заживо. Огненная стихия уничтожала целые населенные пункты, оставляя на их месте пепелища.