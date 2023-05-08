Пока оккупанты бомбят Украину: в России бушуют мощные пожары, шесть человек сгорело заживо. Видео

В России начался новый сезон стихийных лесных пожаров. Токсичная атмосфера привела к гибели уже шестерых жителей Курганской области, однако спасать тамошнее население естественно некому.

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Дело в том, что подавляющее число спасателей и экстренных служб РФ занято "демилитаризацией" Украины. Кадры стихийного бедствия в РФ опубликовали российские СМИ.

Отмечается, что пропагандистские ресурсы абсолютно глухи и немы к этой повестке в собственной стране. По той же причине: они все чрезвычайно заняты чужим государством по соседству.

"В то же время в Свердловской, Тюменской и Курганской областях введена чрезвычайная ситуация. По предварительным данным горит как минимум 60 тысяч гектаров леса", – передают независимые медиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брянской области России мобилизованный солдат погиб в ходе установки мины. Она была предназначена для сдерживания пехоты противника.

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