Путин хочет, чтобы Запад был вынужден зарегистрировать всяческие русские вакцины, независимо от того, прошли ли они признанную миром сертификацию. На это указывает живейшая реакция Пескова, который на реплику Меркель о том, что ЕС согласилась ввести ковид-паспорта, в которых будет указано, вакцинировался ли человек, и чем именно вакцинировался.

А это для России вопрос тяжёлый.

У России есть вакцина, она полусертифицирована, её продают в разные страны — в те, у которых нет денег на Pfizer, из этих стран идут разноречивые отзывы и вдруг… какие-то паспорта.

Проблема такого паспорта в том, что там должна быть указана только та вакцина, которую признало ЕС и международные институты. А если там будет указана вакцина "Ромашка 235", или "С именем Путина мы победим ковид!", то возможно будет принято решение, что виза на посещение Европы, да и прочих стран, которые присоединятся к подобному формату единого паспорта, выдаваться не будет.

Уж не знаю, почему в России было принято решение не довести до конца международную регистрацию русской вакцины — об этом подробно рассказывал Пархоменко в одном из своих программ "Суть событий", но может так случиться, что будет принято решение — у тебя своя вакцина — ну, и гуляй по своей территории.

Конечно, можно было бы послать Запад куда подальше, но запереть страну на лето с телевизором и котом на кухне, это, глядишь, еще рейтинг Навального может вырасти! Поэтому, Песков намекает, что нужно разговаривать. А смысл разговора понятен — чего вам там, на Западе, дать и какие чемоданы с баблом куда занести, чтобы вы признали нашу суверенную вакцину.

Такие шаги мы уже наблюдаем. То журнал The Lancet пишет статью, что русская вакцина просто прекрасна, то какая-нибудь Венесуэла кричит, что Путин своей вакциной её спас, то миллион доз вакцин дарят какой-то стране, где местный диктатор только что доел на обед последнего здорового гражданина.

Все эти игрища потом показывает зомбоящик на радость пенсионерам-путинистам. Но Меркель не смотрит русский телевизор, а заботится о своем и европейском здоровье, как лидер важнейшей страны Европы.

Короче, запасаемся попкорном и наблюдаем конвульсии Путина в деле наклонить Запад. Ожидается визг благодарных стран, которым дарят миллионы доз, визг Соловьева и прочих пропагандистов, которые никак, почему-то, не хотят показать в прямом эфире, как благодатная русская вакцина лихо побеждает проклятый короновирус, проникая в их патриотическое плечо. Склонять страну вакционироваться, уклоняясь от вакционирования самому — это и есть вставание с колен.

Кстати, похожая проблема есть и в Украине, где власть талантливо провалила вакцинацию. Вакцинировать начали только в четверг, причем, какой-то загадочной индийской вакциной, правда выпускаемой по строгой лицензии от фирмы AstraZeneca — так говорят. Вакцины мало, украинская власть ходит с протянутой рукой, введение паспорта ЕС воспринимается как приговор всему населению, потому что у Украины с Европой безвиз. Однако, важно то, что те порции вакцин, которые будут приходить в Украину — они от признанных производителей, так что никаких русских вакцин в Украине нет.

Короче говоря, эта история учит тому, что если ты, как Россия, решил жить отдельно — с отдельными правилами, законами и вакцинами, то готовься и гулять отдельно.

Красная площадь — она большая. Можно пойти на экскурсию в Мавзолей.

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