Пригожин назвал фейком видео расстрела "вагнеровцами" портретов Герасимова и Лапина, но подтвердил кадры из морга. Видео

Скандал между частной военной компанией "Вагнер" и руководством кадровой армии Российской Федерации набирает обороты. В сети появилось видео, где якобы "вагнеровцы" расстреливают портреты Валерия Герасимова, командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине, и Александра Лапина, начальника главного штаба сухопутных войск оккупантов. На это уже отреагировал основатель ЧВК, олигарх Евгений Пригожин, однако он дал заднюю и утверждает: мол, ролик – фейк и "украинская" постановка.

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В то же время Пригожин подтвердил, что его наемники записывали другое скандальное видео – снятое на фоне трупов российских оккупантов в морге. На этой записи "вагнеровцы" жаловались на ненадлежащее обеспечение оружием и боеприпасами со стороны МО РФ.

Пресс-служба группы "Вагнер" в Telegram-канале 18 февраля распространила комментарий владельца ЧВК. Тот утверждает, что видео с "расстрелом" не видел, но его ему подробно описали.

В ролике двое мужчин в военной форме и балаклавах сказали, что есть "классное упражнение" для пулеметчиков – стрельба по грудной фигуре на дистанции 100 метров. Далее один из наемников в положении лежа выполнил стрельбу по целям (их в кадре сперва не видно). Когда пулеметчик поднялся на ноги, камеру направили на учебные мишени. Оказалось, что это были портреты Герасимова и Лапина.

Наемник ЧВК "Вагнер" сказал: "Пулемет ох**нный. Генералы – х***вые. Пи***ы вы, б***ь. Где снабжение? Где снаряды? Пиз***те сами воевать. Или пусть десантура ваша пиз***т".

Осторожно, нецензурная лексика!

Пригожин заверяет, что его "вагнерята" этот провокационный ролик не снимали, мол, они воюют там, где снег, и оружия такого нового, "с иголочки", у них нет.

"Я хочу сказать следующее: то, что снимали артиллеристы ЧВК "Вагнер" и просили боеприпасы – я подтверждаю, что это артдивизион ЧВК "Вагнер", – отметил он, добавив, что второе видео якобы "не что иное, как украинский фейк".

Тем не менее, можно считать, что Пригожин косвенно подтвердил проблемы своих наемников со снарядами. В сети говорят, что минобороны РФ ограничило обеспечение частной военной компании из-за конфликта с ней, в том числе вызывающих высказываний солдат "Вагнера" и позиции самого Пригожина.

Осторожно, кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что Пригожин, очевидно, проводит информационное контрнаступление против российской военной элиты.

– Аналитики также считают, что командование РФ стремится уменьшить роль ЧВК "Вагнер" в войне против Украины и постепенно заменяюет "вагнеровцев" регулярными войсками.

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