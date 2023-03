Конфликт между минобороны России и Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут – ISW

В России достигло "точки кипения" соперничество между основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и министерством обороны. Причиной стали "успехи" оккупационных войск в украинском Бахмуте на Донетчине.

Оборонное ведомство страны-агрессора, вероятно, намерено использовать "вагнеровцев" для достижения путинских целей относительно города и войны в целом. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 12 марта.

"Конфликт между МО РФ и финансистом группы "Вагнера" Пригожиным достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал Валерий Герасимов, скорее всего, воспользуются возможностью, чтобы преднамеренно использовать как элитные, так и осужденные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле", – считают аналитики.

По их наблюдениям, российское минобороны все больше ограничивало возможности Пригожина по вербовке зэков и хранению боеприпасов, вынуждая его публично признать свою зависимость от ведомства. Так, он уже публично жаловался, что отправил письмо и пытался направить своего представителя – вероятно, к Шойгу и Герасимову – со срочным требованием боеприпасов, но его представителю не разрешили представить жалобы.

Основатель ЧВК смог увеличить свои силы на 40 000 осужденных, вероятно, с разрешения Кремля на вербовку в тюрьмах в 2022 году, но потерял это разрешение и доступ к этому кадровому резерву в начале 2023-го. На этом фоне он пригрозил вывести свои силы из Бахмута и намекнул, что МО РФ "использовало" их, чтобы взять на себя основную тяжесть интенсивной городской войны на истощение, и "захватить Бахмут", сохранив при этом обычные российские силы. По мнению экспертов, эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает серьезность своего конфликта с минобороны.

В ISW не исключают, что российское военное руководство пытается использовать "вагнеровцев" и в целом влияние Пригожина в Бахмуте. Отмечается, что скорость продвижения российских войск в городе-крепости замедлилась "после вывода украинских войск из восточной его части примерно 7 марта". Аналитики оценили, что ЧВК "Вагнер" пришлось задействовать свои элитные подразделения для поддержания наступательного импульса, но, возможно, эти силы заканчиваются во время прямых атак на восточную, южную и северную части Бахмута.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 18 февраля, видно, как 43 автобуса с наемниками "Вагнера" двигались из Крыма через Мелитополь, возможно, для усиления позиций в Бахмуте. Уже 5 и 6 марта Пригожин жаловался, что им нужны дополнительные подкрепления, а украинские военные отметили, что потери российских войск составляют семь к одному по сравнению с украинскими", – рассказали в ISW.

По мнению экспертов, Пригожин предвидел, что украинские войска полностью уйдут из Бахмута "из-за страха неминуемого окружения", и надеялся, что его участие в элитных силах "Вагнера" будет достаточным для создания такого эффекта. Он даже 3 марта предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешить ВСУ выйти из Бахмута "за два дня".

"Ограниченная информация о мольбах Пригожина, вероятно, указывает на то, что российское военное командование намерено использовать ЧВК "Вагнер" в пределах города. Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый также отметил, что украинские силы могут серьезно деградировать "вагнеровцев" и уже за зиму проредили второй пленный строй ЧВК. Украинские военнослужащие отметили в видео в социальных сетях от 12 марта, что они занимают позиции в Бахмуте, ожидая, пока россияне "перестреляют друг друга" в попытках захвата города за счет сил "Вагнера", – пояснили в ISW.

Аналитики не исключают, что российское военное руководство просто пытается отомстить Пригожину за конфликт, который он инициировал еще в мае 2022 года. По их оценкам, Кремль, вероятно, оказал основателю ЧВК свою поддержку, когда российский диктатор Владимир Путин попытался пополнить свои силы добровольцами, чтобы избежать объявления крайне непопулярной мобилизации. Пригожин мог убедить Путина, что он сможет захватить Бахмут, если получит доступ к запасам боеприпасов минобороны РФ и позволит расширить свои существующие ультранационалистические вербовочные кампании, включив в них обычных россиян и заключенных.

Вероятно, глава Кремля предоставил своему "повару" доступ к этим ресурсам, поскольку все больше разочаровывался в российском военном командовании, которое не смогло захватить Киев "за три дня" и фактически растратило резервы, не добившись ощутимого результата в войне.

"Путин, наверное, воспринял призывы российского военного командования к мобилизации как угрозу стабильности своего режима и доверился Пригожину, силы которого уже помогли захватить Попасную, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Его решение встать на сторону Пригожина, вероятно, разозлило Шойгу и Герасимова, которым тогда было поручено поделиться ограниченным снаряжением и боеприпасами с наемниками "Вагнера", – пояснили в ISW причини накала конфликта между основателем ЧВК и российским оборонным ведомством.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель "Вагнера" Пригожин анонсировал набор новых наемников. Он заявил, что хочет превратить свою частную военную компанию в "армию с идеологией".

