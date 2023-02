Командование РФ решило устроить ''реформы'' в рядах захватчиков, но Пригожин и Кадыров ведут свою ''игру'' – ISW

Министерство обороны России (МО) объявило об официальном присоединении боевиков "Л/ДНР" к своим вооруженным силам в ответ на растущую критику о смене командования в "добровольческих" подразделениях. Параллельно оно отрезало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению в рамках усилий по повышению профессионализма обычных российских ВС.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров попытался успокоить возможный гнев финансиста "вагнеровцев" относительно своего отказа присоединиться к его информационной кампании против минобороны. На "реформы" в рядах оккупантов и "игру" сторонников российского диктатора указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Реформи" российского МО

Так, 19 февраля минобороны РФ опровергло сообщения о предполагаемом увольнении офицеров так называемого объединенного 1-го и 2-го армейских корпусов "Л/ДНР", вероятно, в ответ на широко распространенную критику со стороны блогеров и самих боевиков по поводу сообщения об увольнении так называемого пресс-секретаря "ДНР" Эдуарда Басурина за два дня до этого. Тот обсудил свое увольнение на публичной встрече с Пригожиным, на которой заявил, что такие изменения в командовании "нанесут вред" доверенным лицам командиров и военнослужащих. Басурин отметил, что военнослужащие в оккупированной части Донецкой области "доверяют своим командирам" и будут деморализованы, если их заменят незнакомыми людьми. Также заявил, мол, важно предупредить о продолжающихся изменениях в командовании, и спросил, кто будет "защищать" Россию, если недавно интегрированные "добровольческие" подразделения откажутся воевать в результате усилий РФ по профессионализации армии.

"Решение о реорганизации боевиков "Л/ДНР" в условиях продолжающегося наступления, вероятно, указывает на то, что российское оборонное ведомство не понимает масштаба проблем интеграции нерегулярных формирований в профессиональные вооруженные силы во время интенсивных боевых действий", – говорится в сводке ISW.

Аналитики напомнили, что боевики с ОРДЛО ныне учувствуют в боях на Донбассе в поддержку целей Путина по выходу его оккупационных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому такая несвоевременная реструктуризация структуры ВС РФ управления может снизить "сплоченность" внутри незаконных формирований и между ними и самой российской армией.

По словам экспертов, российские ВС пострадали от своих собственных недостатков в сплоченности подразделений и, вероятно, столкнутся с большей напряженностью в отношениях с боевиками "Л/ДНР", которые не были обучены в соответствии с профессиональными стандартами. Последние также неоднократно жаловались на неравное обращение со стороны Кремля, а российские "мобики" недавно даже обвинили формирования "Л/ДНР" в злоупотреблениях и дискриминации.

"Эта реорганизация может расстроить и деморализовать марионеточные элементы, которые в течение девяти лет пользовались значительной независимостью в качестве нерегулярных боевиков, и могут оттолкнуть их в ходе наступления РФна Донбасс. Но России нужны эти подразделения, которые исторически не были эффективными силами, для сохранения позиций в западной части Донецкой и Луганской областей, пока обычные ее войска продолжают наступление на отдельных линиях фронта на востоке Украины", – пояснили в ISW.

Отмечается, что реструктуризация в рядах боевиков также свидетельствует о том, что российское военное командование пытается провести все желаемые "реформы", в то время как российское минобороны пользуется благосклонностью главы РФ Владимира Путина. Эксперты считают, что российское военное командование приступает к слишком многим радикальным изменениям в войсках, которые либо потребуют времени, либо вызовут значительную напряженность, что помешает их полному осуществлению, даже если оно приказывает своим силам проводить чрезвычайно сложные военные операции, которые в любом случае превышают их возможности.

Пригожин и Кадыров ведут свою "игру"

Сообщается, что российское военное командование отрезало основателю группы "Вагнера" независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению в рамках усилий по профессионализации обычных ВС РФ. Пригожин 20 февраля пожаловался, что это было сделано из-за его "сложных отношений" с неустановленными, но вероятными должностными лицами МО". Он утверждал, что у "вагнеровцев" наблюдается "полный голод по снарядам" из-за того, что российские военные проигнорировали его требования и ввели новые ограничения на закупку боеприпасов. Также признал, что наемники ЧВК несут в два раза больше потерь из-за того, что не могут подавить огонь украинской артиллерии, и отметил, что у "Вагнера" было достаточно боеприпасов во время пребывания в должности бывшего командующего оккупантами в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

На этом фоне один из пропагандистских блогеров в РФ подчеркнул, что Пригожин повторяет опыт террориста "ДНР" Игоря Гиркина, который руководил марионеточными подразделениями на Донбассе в 2014 году, утверждая, что минобороны тогда также отрезало ему доступ к подкреплениям и припасам, обвиняя в потере позиций в Славянске.

"Воззвание Пригожина могло исказить разрушительные последствия нехватки артиллерийских боеприпасов для "Вагнера", чтобы скрыть его истинное разочарование в связи с неспособностью ЧВК иметь и использовать свои собственные артиллерийские системы, независимые от обычных российских подразделений. Пригожин потребовал от российского военного руководства отказаться от своих принципов и спасти "вагнеровцев", предоставив снаряды. Однако вряд ли его наемники действуют на Бахмутском направлении совершенно без артиллерийской поддержки… В обращении Пригожина указывается, что "Вагнер" зависит от поставок тяжелого вооружения и боеприпасов минобороны, и подтверждается, что ЧВК – не единственная сила, действующая вокруг Бахмута, учитывая продолжающийся артиллерийский огонь в этом районе", – сделали вывод в ISW.

Там добавили, что, как и Пригожин, собственную "игру" ныне ведет и чеченский лидер Рамзан Кадыров. Он опубликовал 19 февраля фото, на котором запечатлен на встрече с Пригожиным в неустановленную дату, и приветствовал успех ЧВК и ее "работу в Украине".

Примечательно, что поддержка Кадыровым Пригожина и группы "Вагнера" последовала за столь же экспансивной его поддержкой минобороны РФ. Аналитики предположили, что глава Чечни, вероятно, пытается сохранить свои отношения с МО и Кремлем, не подвергаясь критике со стороны Пригожина. Он не заявлял, что намерен создать военизированную компанию в неустановленные сроки, как предполагают некоторые западные репортажи о его комментариях. А риторически отметил, что может "составить конкуренцию" наемникам "Вагнера" на следующий день после завершения своей работы на госслужбе в качестве главы Чечни.

"Он правит республикой в качестве диктатора с 2007 года и вряд ли покинет свой пост в ближайшее время, если только не получит какое-либо продвижение по службе – конечно, не по своему выбору. Таким образом, его замечание о "соперничестве" с ЧВК, скорее всего, имело в виду комплимент Пригожину, а не заявление о собственных намерениях Кадырова. Он фактически уже имеет собственную военизированную структуру в виде чеченских боевых отрядов, которые формирует и над которыми, по-видимому, сохраняет некоторое командование и контроль", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров отверг предложение Пригожина присоединиться к обновленной информкампании против минобороны РФ. Он предположил, что она может не восстановить ослабленное влияние лидера "вагнеровцев" в российском сообществе, поэтому заявил, что кадыровцы будут выполнять приказы любого командующего оккупантами.

