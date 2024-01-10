Перевод Сергея Громенко

Видео дня

Прогнозы по распаду России оказались ошибочными.

Вместо того, чтобы ослабевать, царство Владимира Путина, кажется, становится сильнее.

Один из критиков аргумента о распаде выразился так: "Через два года Россия выглядит в тревожно крепком состоянии".

Если это правда, то, очевидно, есть смысл вести переговоры с Кремлем сейчас, пока он не стал еще более мощным и стабильным. Это, конечно, может быть горькой таблеткой, которую придется проглотить Украине и ее сторонникам, но какая альтернатива?

Далее текст на языке оригинала.

Альтернатива очевидна, пише Олександр Мотиль для Nationalinterest. Насправді, Росія не стає структурно сильнішою і стабільнішою, і майже всі теорії розпаду системи змушують нас очікувати, що в Росії станеться щось глибоко дестабілізуюче. Але коли? У цьому і полягає проблема. Це може статися завтра, а може – за п'ять років. У будь-якому випадку, колапс близько, хоча, можливо, і не "за два роки".

Аргументація на користь посилення Росії ґрунтується на своєрідній інтерпретації наявних фактів про путінський режим, війну, економіку та російське населення.

Але емпіричні аргументи на користь сильної Росії є слабкими. Водночас, теоретичний аргумент на користь колапсу є сильним, оскільки Росія є надзвичайно вразливою перед структурними силами, які зазвичай призводять до системного колапсу. Важливо пам'ятати, що структури подібні до тектонічних плит. Ми можемо передбачити, що землетруси неминуче стануться там, де зустрінуться дві плити, але ми не можемо сказати точно, коли. І ми можемо сказати, які регіони - або держави - перебувають у більшій чи меншій мірі в небезпеці і все частіше стикаються з перспективою колапсу.

Ми знаємо, що в більшості випадків "протиріччя", породжувані структурними силами, виходять на перший план, коли відбуваються "іскри" або "тригери". Це можуть бути вбивства, землетруси, пожежі, стихійні лиха – або війни, особливо невдалі війни, які підривають і без того ослаблені економіки, армії, режими і населення. Саме Перша світова війна зруйнувала Габсбурзьку, Османську та Російську імперії, а Друга світова війна ледь не знищила Радянський Союз, особливо після того, як масштабні структурні зміни Йосипа Сталіна послабили радянську систему і зробили її схильною до колапсу.

Геноцидна війна Росії проти України, ймовірно, є саме такою іскрою. Режим, армія та економіка стали слабшими, і немає жодних підстав очікувати, що ситуація покращиться найближчим часом. Це означає, що чим довше триватиме війна, тим імовірніше, що структурні сили зіштовхуватимуться одна з одною, тим більше загострюватимуться протиріччя, і тим імовірнішим буде розпад Росії. Всупереч загальноприйнятій думці, як в Росії, так і на Заході, час не на боці Путіна. Він не молодшає, а його режим не стає сильнішим. Тому Захід повинен утримуватися від переговорів з Путіним доти, доки його країна і режим не ослабнуть настільки, що їх неможливо буде легко відновити.

Отже, не піддавайтеся на його вимушену браваду. Мелодія, яку він наспівує, є його лебединою піснею. Що стосується того, коли путінська Росія зустріне свій кінець, то це може статися раніше, ніж ви думаєте. Дійсно, подумайте про те, щоб затамувати подих.